Oază de sănătate la Rezina. În oraş a fost deschisă o salină

Calea nu a fost uşoară."Prima a venit sarea de tip cărămidă, avem aici sub 20 de tone de astfel de sare. După asta am adus şi sarea bulgăr pe care o vedeţi aici, pentru un efect mai bun şi un decor frumos. Ultima a ajuns, cu ajutorul partenerilor din turism, sarea de pe jos care este adusă din Marea Egee, asta a fost ultima picătură. Avem o tonă de sare din Marea Egee", a menţionat Andrei Bordian, antreprenor.Salinoterapia este foarte bună pentru sănătate. Ionii de sare curăţă căile respiratorii, iar şedinţele sunt recomandate celor alergici. Totodată, sarea ajută şi la ameliorarea afecţiunilor pielii."Salinoterapia nu trebuie să fie recomandată de medic. Nu vin doar cei care au probleme de sănătate sau viroze, vin cei care au nevoie de profilaxie sau de întărirea imunităţii. Salinoterapia durează, în mod normal, 50 - 60 de minute pe zi", a precizat Irina Bordian, antreprenorare.Restricţiile impuse de pandemie au făcut afacerea să stagneze, dar soţii Bordian nu lasă mâinile în jos."Ne-a afectat foarte tare. Straniu este că o salină ar fi trebuit să activeze, în primul rând să activeze o salină pe timp de pandemie, pentru că este un loc unde nu sunt viruşi, unde se întăreşte imunitatea organismului. Am avut cam trei luni în care nu am lucrat deloc. Apoi, am început să revenim, primim doar membri ai aceleiaşi familii într-o şedinţă", a declarat Andrei Bordian, antreprenor."Tot de la clienţi a venit întrebarea, ce facem cu oasele, cu reumatismele, cu piele, pentru că nu suntem cel mai sănătos popor, până la urmă. Am studiat, am deschis internetul, cărţile şi am înţeles că mai este nevoie de o salină, dar de una caldă", a spus Irina Bordian, antreprenorare.Salina de la Rezina a fost deschisă cu ajutorul unui grant oferit prin programul "Femei în afaceri" al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întrepriderilor Mici și Mijlocii şi a acoperit aproximativ jumătate din investiţiile antreprenorilor. O oră de terapie pentru maturi costă 80 de lei, iar pentru copii - 50 de lei.