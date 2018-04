Oază de linişte şi melodii de suflet în satul Hruşova. Localnicii au participat la Festivalul Cântecului Pascal Hristos a Înviat

Foto: facebook.com

Opt colective folclorice şi două coruri bisericeşti au participat la o nouă ediţie a Festivalului de Cântece Pascale "Hristos a Înviat". Evenimentul a fost organizat în satul Hruşova, raionul Criuleni.



"De fiecare dată venim cu ceva nou. În an am mers cu "Colind de paşte", cu cântecul "Mă duc la Golgota", anul acesta am venit cu două alte piese pe care una am cules-o din teritoriu, iar alta ne-am inspirat de fraţii români", a menţionat Ludmila Candaragiu, conducător artistic, formaţia "Răzăşeana".



Festivalul se desfăşoară anual, în diferite localităţi. Gazda ediţiei din 2018 a oferit cadouri tuturor participanţilor.



"Este nevoie ca fiecare localitate să-şi promoveze valorile lor culturale. Uitaţi-vă ce frumuseţe, ce amalgam de culori frumoase avem în faţa noastră şi eu cred că noi trebuie să aducem ăn fiecare sat acel mesaj al sfintei sărbători de Paşti", a precizat Veaceslav Burlacu, preşedintele raionului Criuleni.



"Este un festival tradiţional. Ne adunăm din sat în sat promovând bucuria sfintei sărbători a Învierii Domnului nostru Isus Hristos", a subliniat Teodor pelin, protopop al raioanelor Criuleni şi Dubăsari.



Oamenii se bucură că au avut ocazia să participe la un festival atât de frumos în zi de sărbătoare:



"Este foarte interesant, fiecare ansamblu cu cântecele sale, este foarte frumos. Chiar este o zi minunată aleasă chiar pentru aşa sărbătoare".



"Este o zi foarte interesantă, e a doua zi de Paşte. Bravo".



"Prima dată vin aici la concert, ne place, este cald, zi de sărbătoare".



Pentru vizitatori au fost organizate expoziţii cu obiecte artizanale.



Festivalul de cântece pascale este la a 18-a ediţie.