Oamenii veniţi la mitingul din PMAN au criticat dur intenţia lui Igor Dodon de a federaliza Moldova şi i-au cerut să-şi dea demisia

Oamenii adunaţi în centrul Capitalei au criticat dur intenţia lui Igor Dodon de a federaliza Republica Moldova şi consideră că este cel mai josnic gest pe care acesta îl putea comite.

În ochii cetăţenilor, Dodon este trădător de patrie, care nu mai merită să deţină vreo funcţie importantă în stat.

Ei i-au cerut într-un glas să-şi dea demisia şi să plece în Rusia, ţara pe mâinile căreia a vrut să dea Moldova:



"Trădare de ţară, trădare de patrie, trădare de moldoveni. Suntem pentru a ne apăra ţara de trădători. Dodon, jos, Dodon ! Să nu-l vedem în ţară, la noi acasă".



"Am venit să protestez contra lui Dodon. Aista nu-i preşedinte, nu merită să fie preşedinte. – De ce? – Cum de ce? Pentru că el vinde ţara … la porci".



"Republica Moldova trebuie să fie o ţară independentă. Noi socotim că nu are dreptul nimeni să încalce Constituţia, să respecte toţi Constituţia naţională".



"Modul în care a procedat Dodon nu este corect. Chiar dacă a vrut federalizarea ţării, acest lucru nu-l hotărăsc doi oameni sau unul, ci întreaga țară, poporul. Trebuia să ne întrebe pe noi, dacă vrem sau nu".



"A vrut să federalizeze ţara şi să o închine ruşilor, e limpede ca bună ziua. Am venit să protestez să manifest indignarea, dacă vreți, faţă de acțiunile acestea subversive în afara câmpului legal".



"Au trădat ţara şi au trădat poporul".



"Eu în 92 am luptat nu pentru ca Igor Dodon, care atunci se juca pe sub masă, să ne trădeze ţara, să ne o vândă pe trei bani. Nu! Nu! Dacă va trebui şi azi voi lua arma în mână. Vreau să trăiesc acasă, vreau ca copii mei să trăiască acasă, vreau ca toţi copii oamenilor să trăiască la ei acasă".



"Dodon a trădat toată ţara. A încălcat tot ce este mai sfânt pe faţa pământului".



"Am venit aici pentru a arăta nemulţumirea faţă de ceea ce face Parlamentul, preşedintele ţării. Foarte bine că Curtea Constituţională l-a demis din funcţie, deoarece planul de federalizare va nimici ţara".



"Suntem de la Căuşeni şi am venit să apărăm interesele ţării. Nu sunt de acord cu cea că preşedintele a vândut ţara".



"Nu suntem de acord cu federalizarea ţării, nu suntem de acord cu puterea în ghilimele care s-a proclamat autoritar. Am ieşit să spunem NU la toate asta şi să dăm un impuls pentru a schimba totul".



Cei peste 30 de mii de oameni veniţi la miting sunt revoltaţi că Maia Sandu şi Andrei Năstase fac jocul Rusiei, cot la cot cu Dodon:



"- Vă spun sincer că eu am fost de partea lor, dar dacă ei ne-au trădat interesele. M-au trădat pe mine în primul rând. Eu nu mai vreau să aud de dânşii".



"Maia Sandu a închis şcoli a închis grădiniţele. Toţi se duc. Da, vrem alegeri anticipate".



Manifestaţii susţin că, după ce a ieşit adevărul la iveală, singura formaţiune politică demnă de încredere este Partidul Democrat:



"Doar datorită Partidului Democrat care a ştiut cum să iei toată situaţia şi să nu fim trădaţi Maia Sandu şi Năstase, aceste persoane nu au şi nu au avut niciodată o demnitate faţă de popor şi nu o să aibă niciodată".



"Am venit să împiedicăm ticăloșii şi mincinoșii care vor să ne distrugă ţara. Şi îi vom împiedica să-şi obțină visul lor. Nu vom da voie. Victorie, PDM! Victorie, victorie!".



"Am venit să-l văd pe Plahotniuc, mai mult nu-mi trebuie nimic. Vrem ca ţara asta să se schimbe să avem viitor de care să se bucure şi copiii noştri, de viitorul pe care îl construim noi. Eu socot că aceştia sunt nişte oameni care trebuie să meargă înainte, care pentru popor sunt".