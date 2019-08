OAMENII, SUFOCAŢI DE MAJORĂRI. În Glodeni, tariful pentru apă va ajunge la 16,09 lei

FOTO: PUBLIKA.MD

Majorarea tarifelor pentru apă şi canalizare a stârnit o serie de nemulţumiri în rândul locuitorilor din raionul Glodeni. Dacă anterior aceştia achitau 13 lei şi 20 de bani pentru un metru cub de apă, acum acesta va costa 16 lei şi 9 bani.



Zinaida Condratenco din oraşul Glodeni are 67 de ani. Femeia foloseşte apa de la robinet pentru a face mai toate treburile casnice. Acesta spune că abia îi ajung bani să plătească facturile, iar o data cu aceste scumpiri nu ştie cum se va descurca.



" Pensia mea e de 1300 . Eu numai comunalele plătesc. Sunt bolnavă, nu am bărbat a decedat. Eu pastile nu am pe ce cumpăra", a spus ZINAIDA CONDRATENCO, locuitoare a oraşului Glogeni.



Pe mulţi oamenii vestea i-a luat prin surprindere, dar şi i-a nemulţumit. Aceştia spun că toate tarifele şi aşa îi bat bine la buzunar.



"E clar că nu e bine. După cum primesc pensia 1200 sau 1300 că nu e mai mult la noi. Nu e bine de loc apa să o scumpească. Pentru ce să o scumpească cu atâta şi oricum economie nu ai face, oricum se duce 3-4 cuburi."



"Dacă eu primesc 1100 de lei, cum pot să plătesc totul? Nu-mi ajunge, desigur. Şi aşa facem economii, renunţăm la multe . "



"Cum să le mai majoreze? Încercați să trăiţi cu o mie de lei. E bine că încă e vara, dar la iarnă?"



Oamenii dau vina pe noua guvernare, care a promis pensii şi salarii mari, dar nu face decât să majoreze preţurile şi tarifele.



"Nu este normal. E foarte scump. Aşa Guvern avem. Ei decid totul. Nu vă pot spune de ce, dar sunt foarte nemulţumită. Primesc un salariu de 3000 de lei şi nu-mi mai ajunge şi pentru unele servicii. "



"Scumpesc şi scumpesc totul, dar pensia nu o măresc. Au promis, dar când şi cum? Este imposibil. Nu ne ajung resurse să plătim tot ce vor să majoreze. Trebuie să se gândească mai întâi cum să mărească salariile şi pensiile, iar după asta preţurile. Şi aşa nu îmi ajunge pentru nimic, nici pentru medicamente, pentru alte lucruri pentru casă."



Directorul Întreprinderii Municipale"Servicii Comunale Glodeni" are şi explicaţie de ce s-au mărit tarifele.



" Agenţii economici plătesc pentru un metru cub 54 de lei, iar populaţia, după hotărârea din 2010, 13 lei. Reieșind din faptul că numărul agenţilor economici a scăzut considerabil din 2010, acum nu mai are cine să plătească partea pe care o acopereau. Din această cauză se face acum acestă diferențiere", a spus ANATOLIE GUŢOL, director "Servicii Comunale Glodeni".



Tariful va fi la fel modificat şi pentru locuitorii raionului Basarabeasca. De acum încolo, ei vor achita 20 de lei pentru un metru cub de apă consumată şi în jur de 15 lei pentru servicii de canalizare. Noile tarife vor intra în vigoare după publicarea deciziei ANRE în Monitorul oficial.