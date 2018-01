Oamenii străzii din Chişinău ar putea fi încadraţi în câmpul muncii. Primarul Silvia Radu a anunţat unde ar putea fi angajaţi

Foto: publika.md

Oamenii străzii din Chişinău ar putea fi încadraţi în câmpul muncii. Primarul Silvia Radu a anunţat că persoanele care vin la Centrul de Treiere ar putea fi angajate la Întreprinderea "Spaţii Verzi" şi la Direcţia Locativ-Comunală. Astfel, ei vor câştiga un ban, iar municipalitatea va putea acoperi deficitul de cadre de 40 la sută, înregistrat în subdiviziunile Primăriei.



"Aceste persoane dispun de hrană de trei ori pe zi din partea municipalităţii. Să le oferim un loc de muncă unde si să poată să muncească, să câştige un ban şi să nu stea în străzi să îngheţe. Cu excluderea persoanelor cu necesităţi speciale, care nu pot munci", a declarat Silvia radu.



Vestea i-a bucurat pe unii oameni ai străzii:



"Eu caut de lucru şi sigur că vreau să muncesc. Aş vrea să mă angajez la o spălătorie auto".



"Eu mi-am pierdut locul de muncă. Am fost angajat în trecut la un restaurant turcesc, după aceasta am plecat la muncă în regiunea transnistreană, iar acolo m-am îmbolnăvit".



Psihologul Centrului de Triere susţine că mai bine de jumătate din persoanele care se adăpostesc aici sunt apte de muncă.



"Sunt dintre ei mulţi care propun să deszăpezească teritoriu, mătură, ajută la lucrări de menţinere a curăţeniei pe teritoriul centrului, lucru care îi ajută şi pe ei să-şi menţină abilităţile pe care le au", a menţionat Marcela Diţa, psiholog la Centrul de Triere.



Pe teritoriul Centrului de găzduire a persoanelor fără adăpost a fost amenajat un cort, unde oamenii primesc mâncare şi băuturi calde.



Centrul de Triere din Chişinău are o capacitate de 120 de locuri.