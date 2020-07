Oamenii legii au iniţiat o anchetă pe cazul testelor false la COVID-19 vândute ilegal

Testele cu rezultate false la COVID-19 eliberate, chipurile, de o clinică privată de la noi din ţară, au ajuns în atenţia oamenilor legii. După stabilirea tuturor circumstanțelor, anchetatorii vor decide dacă vor deschide sau nu un dosar penal. Informaţia a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de ofiţerul de presă al Inspectoratului General de Poliţie, Irina Gavrilov.



Între timp, reprezentanţii clinicii vizate au declarat, în cadrul unei emisiuni de la Publika TV, că ei au fost cei care au descoperit falsurile și că vor colabora cu anchetatorii.



"A ajuns la noi un buletin de rezultate care ni s-a părut suspect şi atunci când l-am verificat în baza noastră de date conform codului intern nu a corespuns şi imediat am atenţionat atât pacienţii, cât şi am introdus modificări în formularele noastre pentru a opri acest fenomen.", a spus Silvia Morgoci, director medical al clinicii privată.



Din câte se pare, ar fi vorba despre mai multe rezultate falsificate, însă, deocamdată, reprezentanţii acestei clinicii evită să dea mai multe detalii, pentru a nu prejudicia ancheta.



"Din câte am înţeles, mai multor persoane li s-au propus asemenea servicii, datorită faptului că diferenţa de preţ dintre analiza făcută în laborator la noi şi analiza falsificată care era propusă era de patru ori mai mică.", a declarat Silvia Morgoci, director medical al clinicii privată.



Directorul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, condamnă aceste ilegalităţi şi susţine că cei vinovaţi trebuie traşi la răspundere. Nicolae Furtună nu exlude că şi testele la COVID-19 ale altor laboratoare, inclusiv al celui de stat, ar putea fi falsificate.



"Dacă a fost scopul de a face escrocherie şi bani e rău, dacă a fost scopul de a face dintr-un rezultat negativ în unul pozitiv e rău, pentru că scopul este de a beneficia de o indemnizaţie din partea statului. Dacă e invers e şi mai rău, pentru că el din rezultat pozitiv face negativ şi se duce la locul de muncă şi infectează colegii.", a menţionat Nicolae Furtuna, director ANSP



Specialiştii atenţionează oamenii că testul la COVID-19, în format electronic, are caracter informativ pentru persoana vizată. Însă, pentru prezentarea rezultatului unei instituţii, acesta trebuie să fie pe hârtie, să aibă ştampila laboratorului, dar şi semnătura specialistului. În ţara noastră, patru clinici private sunt autorizate pentru efectuarea testelor la COVID-19.