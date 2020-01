Oamenii, ÎNGROZIŢI de CRIMA de la Orhei. Copilul care a OMORÂT un alt copil ar fi premeditat omorul. DETALII ŞOCANTE ies la iveală

Crima din weekend-ul trecut este pe buzele tuturor. Oamenii sunt pur şi simplu îngroziţi de cele întâmplate. Ei nu-şi pot explica ce l-a făcut pe adolescent să comită o infracţiune atât de gravă şi cu atâta sânge rece.

Între timp, noi detalii îngrozitoare despre omor ies la iveală. Băiatul de 14 ani ar fi premeditat omorul colegului de şcoală. Un tânăr din Orhei susţine că a interacţionat cu băiatul învinuit de crimă după ce ar fi comis omorul. Bănuitul ar fi venit la el, i-a povestit totul şi i-a cerut doi saci pentru a pune acolo cadavrul. Imediat, el a sunat la 112 şi a anunţat oamenii legii despre acest caz.

Tot atunci, tânărul a mers la locul crimei şi acolo ar fi văzut o geantă neagră şi un cuţit de bucătărie. Potrivit martorului, minorul i-ar fi spus că în acea geantă urma să ascundă corpul neînsufleţit al victimei, doar că nu încăpea.

Ulterior, el voia să arunce geanta în subsolul unei case părăsite. Tânărul a depus declaraţii la poliţie în acest dosar. Tot el susţine că îi ştia pe cei doi băieţi şi că victima şi autorul crimei au jucat fotbal înainte de tragedie.

Deşi crima a avut loc în jurul orei 17:00 şi totul s-a întâmplat la doar câţiva zeci de metri de casele oamenilor, nimeni dintre vecini nu a auzit nimic. Atât victima, cât şi suspectul erau elevi în aceeaşi şcoală. Directoarea instituţiei ne-a spus că bănuitul era în clasa a VIII-a şi provine dintr-o familie normală, în care nu se consumă alcool şi nu au fost înregistrate cazuri de violenţă.



"Am rămas profund șocați cu toții. Chiar nu ne-am gândit nici o secundă că ar fi putea avea loc un astfel de caz. De la prima oră ne-am întrunit cu colectivul profesoral şi chiar am pus în discuție să nu dea detalii vizavi de să nu se discute, să nu se dea nume. Fiecare diriginte să meargă la ore la clasa în care este diriginte să le vorbească despre impactul jocurilor virtuale asupra comportamentului unor copii", a declarat Lilia Hacina, directorul liceului.



Diriginta băiatului ucis cu o cruzime greu de imaginat, vădit emoţionată şi cu lacrimi în ochi, ne-a spus că elevul său era exemplar şi avea doar reuşite la şcoală. În această dimineaţă, toţi profesorii împreună cu colegii de clasă ai victimei au ţinut un moment de reculegere.



Am reuşit să discutăm şi cu diriginta suspectului. Profesoara susţine că minorul era un copil cuminte şi nimic din comportamentul său nu prevestea ceea ce s-a întâmplat.



"Dânsul nu a manifestat un caracter agresiv față de colegi, față de profesori. Nu am depistat în urma lui un comportament agresiv sau violent în urma cărui aş putea să mă aştept la o aşa faptă groaznică. Avea prietenii şi poate şi îi are. Este sociabil, este dezvoltat", a punctat a explicat Berliba Zinaida, diriginta băiatului suspectat de omor.



Tragedia de la Orhei ar fi avut loc după ce suspectul a luat cu împrumut de la victimă o consolă de jocuri video pe care nu dorea să o returneze. Sub pretextul că i-o va înapoia, el l-a ademenit pe minor într-o casă abandonată unde l-a înjunghiat cu un cuţit de bucătărie de 12 ori.

Dacă va fi găsit vinovat pentru odioasa crimă, băiatul riscă până la 20 de ani de închisoare.