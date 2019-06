Oamenii din Străşeni au marşăluit prin oraş îmbrăcaţi în haine naţionale, cu ocazia zile portului popular

Mihai Eminescu i-a recitat versuri Veronicăi Micle în pădurea de la Scoreni. Scena desprinsă parcă dintr-un act de teatru a fost parte a festivalului internațional de poezie și muzică ”Eminesciana”.

Evenimentul a început în fața Casei Raionale de Cultură din Strășeni, unde zeci de oameni, îmbrăcați în haine naționale, au pornit într-o parada a portului popular spre bustul lui Eminescu din oraș.



Evenimentul a adunat scriitori, diplomați și simpli amatori ai creației Luceafărului. După ce au depus flori la bustul poetului, oamenii au pornit spre pădurea din Scoreni, la poiana lui Eminescu, unde au recitat poezii și au cântat versurile poetului.



Doi tineri îndrăgostiți din Strășeni i-au jucat pe Mihai Eminescu și Veronica Micle.



Fiind îndrăgostit, Andrei Popa spune că trăiește și el acum sentimentele lui Eminescu:



”Onorat în primul rând. Dar totuși nu contează cine interpretează rolului lui, contează că el mereu este viu.”



La festival a fost organizat și un târg, în cadrul căruia meșterii populari din raionul Strășeni și-au scos lucrările la vânzare, iar gospodinile și-au demonstrat talentele culinare.



”Am pregătit o expoziție de bucate tradiționale cu hulubași, cu pâinică caldă, cu plăcințele. Am improvizat cuptorul, care este de la mama lăsat, unde se cocea pâinica.”



”Eu ca în toți anii mă prezint cu lucrările mele personale, care le muncesc an pe an și tot le mai grămădesc.”



Evenimentul a fost organizat de către Consiliul Raional Străşeni.



”Noi de mici am crescut cu ”Somnoroase păsărele”, cu ”Codrule Codruțule” și ne este cunoscut tuturor acest poet și este de datoria noastră de a prelungi acest festival și să-i facem opera lui nemuritoare”, a spus Vera Schirliu, șefa secției Cultură, Strășeni.



Oaspeții evenimentului sunt de părere că poporul nostru trebuie să fie mândru de moştenirea lăsată de Eminescu.



”Ca viața preț să aibă și moartea să aibă preț. Adică el își punea probleme filosofice, cărora le căuta un veșmânt mai adecvat, ca să se transmită și să fie accesibil și celorlalți”, a declarat Iulian Filip, poet.



”Am iubit și iubim întotdeauna Republica Moldova valorile și principiile, iar la baza acestor valori și principii se așează într-un mod temeinic comunitatea noastră de limbă, de istorie, de cultură și tradiție”, a spus Daniel Ioniţă, ambasadorul României la Chișinău.



Mihai Eminescu s-a stins din viață în data de 15 iunie 1889