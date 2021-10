Oamenii din Stejăreni au apă potabilă la robinete. La apeduct a fost conectată şi grădiniţa din sat

Oamenii din satul Stejăreni, raionul Străşeni, au în sfârșit apă potabilă la robinet, după ce în localitate a fost construită o reţea modernă de apeduct şi un turn de apă.

Fiecare gospodărie conectată la apeduct a contribuit cu 15 mii de lei.

"Mai înainte ne-am străduit să facem o fântână, dar aici este o problemă, locul este destul de înalt, izvoarele sunt la adâncime mare. Şi din cauza aceasta nu prea am reuşit. N-am reuşit", a spus Gheorghe Andronic, locuitor al satului Stejăreni.



Obişnuită să economisească fiecare picătură de apă, Aliona şi-a instalat în curte un sistem de tratare a apelor menajere: "Pentru economie ne-am gândit că ar fi bine să folosim o fosă septică. Ca să nu se piardă apa, vara o putem folosi în grădină, la udat o legumă, o floare".



La apeduct a fost conectată şi grădiniţa din sat.

"Era foarte greu, chiar la veceu trebuia să turnăm apă în vasul ăsta, chiar economiseam. Şi la spălat mânuţele tot aşa, cu ulcioraşul, încălzeam apă, spălam pe rând", a declarat Silvia Bocarcea, educatoare.



Primarul comunei Lozova, ales pe listele PLDM, ne-a spus că toate lucrările au fost realizate timp de câteva luni.



"Anul trecut am reuşit să încheiem contractul de finanţare, anul acesta, la începutul anului am lansat procedura de achiziţii publice, în luna aprilie a fost desemnat câştigătorul şi deja la sfârşitul lunii aprilie am început să executăm lucrările", a subliniat Lilian Botnaru, primarul comunei Lozova, raionul Strășeni.



Costul total al proiectului este de 3,5 milioane de lei. 2,3 milioane de lei au fost oferiți de AIPA, iar sătenii au contribuit cu 1,2 milioane de lei. Un apeduct nou se construiește și în satul Lozova, din aceeaşi comună, unde peste 200 de gospodării au fost deja conectate. Proiectul este realizat cu sprijinul Fondului Ecologic Național.