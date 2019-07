Oamenii din Maşcăuţi au sărbătorit 583 de ani de la prima atestare documentară a localităţii

Oamenii din Maşcăuţi, raionul Criuleni, se mândresc cu satul lor. Aceştia au sărbătorit 583 de ani de la prima atestare documentară a localităţii. Au făcut-o aşa cum spune tradiţia la moldoveni - cu muzică şi voie bună. De asemenea, meşterii populari au organizat şi o expoziţie cu diferite lucruri, care fac parte din istoria satului.



Localnicii au făcut şi o expoziţie în centrul satului.



"Am venit cu diferite broderii, o bluziţă pe care am făcut-o, să mă duc la 9 mai. Am stat o zi de primăvară şi am cusut-o. Pe 9 mai m-am dus la paradă, cu coroană, cum erau vremurile atunci."



Iar Sergiu Druţă a venit cu mai multe monede, pe care le colecţionează mai bine de trei decenii.



"Le-am adunat. Pe care le-am primit în dar, pe care le-am cumpărat. Găsesc multe aici, în sat, pe străzi. Cea mai veche, iată aici. Nici anul nu scrie, dar este, sâmbăta trecută, am aflat că este de pe timpul Imperiului Roman. Am găsit-o pe drum, la noi."



"M-au impresionat doamnelor cu broderiile şi costumele naţionale, sunt foarte frumoase."



"Foarte interesant, foarte frumos. Suntem foarte mulţumiţi."



"Am reuşit şi expoziţia, şi nunta am văzut-o, şi cântăreţii, e foarte frumos."



"Avem ce arăta, avem valori, avem meşteri populari în localitate, i-aţi văzut şi dumneavoastră. Sunt pregătiţi, păstrează obiectele de preţ, vechi, tradiţionale", a spus primarul satului Maşcăuţi, Criuleni, Valentin Canţîr.



Pentru soţii Albu, astăzi a fost sărbătoare dublă. Exact cu 50 de ani în urmă, ei şi-au unit destinele.



"Eu am venit din armată în anul 1968, iar dumneaiei a venit aici la lucru, că ea e din alt sat. După aceea, un an, acolo, ne-am întâlnit, ne-am căsătorit", a spus locuitorul satului Maşcăuţi, Mihai Albu.



"Prin răbdare trece viaţa şi mulţumim Domnului că am ajuns până în ziua de astăzi, am crescut copii frumoşi şi ne stimează, şi nepoţei", a spus locuitoarea satului Maşcăuţi, Valentina Albu.



În cadrul sărbătorii s-a mai organizat şi festivalul "Rapsodul Popular".