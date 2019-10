Oamenii din Cigârleni au sărbătorit hramul satului. Localnicii au pregătit mese pline cu bucate și au așteptat musafiri

Sărbătoare mare a fost nu doar în Capitală. Mai multe localităţi din ţară au sărbătorit ieri hramul. Printre acestea se numără şi satul Cigârleni din raionul Ialoveni, unde oamenii au pregătit mese pline cu bucate și au așteptat musafiri. În acest an, localitatea a împlinit 470 de ani de la prima atestare documentară.



Casa familiei Odagiu a fost plină de oaspeți.



"Astăzi avem sărbătoare - hramul satului și ne-am adunat la masă cu prietenii, rudele. De dimineață, tot până acum, am pregătit masa de sărbătoare. Am pregătit mâncarea noastră tradițională moldovenească: sarmalele, plăcinta, răcitură și clătitele cu brânză, care nu lipsesc niciodată", a menţionat Angela Odagiu, locuitoare, satul Cigârleni, Ialoveni.



"Este o zi însemnată. În tot anul ne întâlnim cu cei dragi la sărbătoare. Avem un vin foarte gustos, de fragă. Nu este așezat, dar e vin proaspăt din acest an. Nu degeaba se zice: tulburel", a spus Tudor Odagiu, locuitor, satul Cigârleni, Ialoveni.



Marea petrecere a fost în centrul satului. Tradiţional, de hramul localităţii sunt felicitate cuplurile care şi-au sărbătorit nunta de aur și nunta de rubin.



Soții Bușilă au ajuns la 50 de ani de căsnicie. Aceștia spun că se cunosc din copilărie:



"Dacă ai bună înțelegere și dragoste unul de altul. Acesta e secretul. Când vorbește unul, trebuie să tacă celălalt. Am trăit 50 de ani. Am crescut cinci copii, am 11 nepoți și un strănepot".



"Dragostea. Dragostea este secretul. Nu sunt eu mai mare, ca să zic să facă ceva. Nu, noi ne sfătuim ce să facem, cum să facem și facem împreună".



Oamenii spun că hramul este o sărbătoare importantă pentru ei și sunt mândri că s-au născut în acest loc pitoresc:



"Satul natal este ca casa părintească. Este locul unde te-ai născut și este un loc sfânt pentru mine. Aici e familia mea, aici copiii, rudele, prietenii, locul de muncă. Totul este aici în sat".



"Sunt mândră că locuiesc în acest sat. Cu oameni harnici, respectuoși, buni la suflet".



Spre seară, oamenii s-au prins în horă. Surpiza serii a fost interpretul de muzică populară Igor Cuciuc.



În satul Cigârleni locuiesc aproximativ 2500 de persoane.