Oamenii din Borosenii Noi, raionul Rîșcani, speriaţi după ce zilele trecute un consătean a fost răpit şi bătut. Ce spun localnicii

Oamenii din Borosenii Noi, raionul Rîșcani stau cu frica-n sân după ce zilele trecute un consătean a fost răpit, dus la marginea pădurii, bătut și obligat să-și sape propria groapă. Din fericire, bărbatul de 59 de ani a reușit să scape și să ajungă acasă.”M-am speriat, pentru că el a venit și arăta bolnav. Am ieșit până la prag și el a strigat la mine: Hai te rog cheamă salvarea că mă simt foarte rău. Eu așa și am făcut, am chemat salvarea pentru că omul îi era rău. L-a luat salvarea și a plecat, dar ce s-a întâmplat, că era bolnav sau bătut… Pe urmă am auzit că era bătut, dar noi n-am știut.”, a declarat o vecină.Bărbatul a fost transportat la Spitalul Raional Râșcani.”Pacientul atunci prezenta cefalee, era conștient, era orientat. Avea un traumatism cranio-cerebral ușor și i s-a indicat tratament ambulatoriu. – Deci nu prezenta pericol? – Da, starea pacientului era satisfăcătoare. Pacientul nu a fost internat.”, a declarat Tudor Sergent ,medic neurolog.Am încercat să discutăm cu victima agresorilor, însă nu am găsit-o acasă. Oamenii din sat spun că bărbatul nu era în conflict cu nimeni.”De mult nu l-am văzut, de vreo jumătate de an poate. Asta pentru că el ba trăiește aici, ba în altă parte. Era liniștit, nu consuma alcool.”Primarul afirmă că a aflat despre acest caz de la televizor.” Am fost sunat de cetățeni: Ce s-a întâmplat domn Primar? Dar nu cunosc nici eu lucrurile. Cred că poliția ne va pune și nouă la dispoziție informația pe care o dețin, dar cred că acum nu vor să tulbure ancheta sau poate să nu mușamalizeze cineva cazul sau mai știu eu ce.”, a declarat Eugen Rîbac, primarul satului Borosenii Noi.Oamenii din sat spun că în localitatea lor nu s-a întâmplat niciodată un astfel de caz.”Eu trăiesc aici în margine la pădure. Aseară stăteam și mă uitam că eu exact aici trăiesc. E strașnic! Clar lucru că dacă vin și te iau de pe drum asta cum să nu fie strașnic.””Nii frică, dar nu vă pot spune nimic pentru că nu sunt la curent cu nimic.”Agresorii, trei bărbați cu vârste între 36 și 58 de ani, au fost reținuți și riscă până la 10 ani de închisoare.