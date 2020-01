Oamenii, despre redenumirea străzii Octavian Goga în Alexandr Suvorov: Este o risipă de bani, dar şi o lipsă de respect faţă de istorie

Socialiştii din consiliul municipal Chişinău au rezolvat toate problemele Capitalei şi s-au apucat de redenumit străzi. Preşedintele fracţiunii, Serghei Afanasenco vrea să vină cu propunerea în CMC de a redenumi strada Octavian Goga în Alexandr Suvorov. Iniţiativa a scandalizat consilierii liberali ,dar şi locuitorii acestei străzi, care o consideră o risipă de bani, dar şi o lipsă de respect faţă de istorie.



Timp de câteva zile am încercat să luăm legătura cu Serghei Afanascenco, pentru ca domnia sa să ne explice motivul pentru care îşi doreşte această schimbare. Nu am reuşit să-l găsim, însă, dar a venit cu explicaţii colegul său Alexandr Odinţov.



„Anume în această zonă a Chișinăului se afla getto-ul construit de fasciști, inclusiv de cei români. Din acest motiv, nu este corect ca această stradă să fie denumită în cinstea fostului prim-ministru al României”, a spus vicepreședintele fracțiunii PSRM, CMC, Alexandr Odinţov.



Alexandr Odinţov mai spune redenumirea străzii nu ar costa foarte mult.



„- Nu este un moft costisitor. Trebuie să investim în imprimarea indicatoarelor.

- Cât costă asta?

- Dacă includem și schimbarea pașapoartelor, aproximativ o sută de mii de lei”, a spus Odinţov.



Despre această iniţiativă consilierii liberali au aflat de la direcţia arhitectură şi urbanism, unde a fost deja depus un demers de redenumire a străzii, proiect care poate trece mai departe doar prin votul consilierilor municipali.



„Octavian Goga dincolo de toate este un mare poet, pentru asta este respectat. Demersurile venite din partea socialiștilor aduc a stanilism și este de fapt o gândire de peșteră. Din acest motiv, criticăm și vom încerca prin toate căile posibile să anulăm orice inițiativă de acest gen”, spus președintele fracțiunii PL din CMC, Ion Cebanu.



Şi locuitorii de pe această stradă se arată nedumeriţi de modul în care sunt prioritizate problemele în consiliul municipal.



„Nu sunt de-acord. Nu am avem nici un drept moral să îl comparăm pe Octavian Goga cu Suvorov, care știți ce a făcut pentru România și tot spațiul românesc”.

„El a fost un militar rus, care activa pentru interesele Imperiului Țarist Rus, iar Moldova a fost o țară acaparată de ruși. Astfel, cred că nu are loc această redenumire. Lasă mai bine să renoveze drumurile sau să amenajeze acest parc, dar nu denumirile străzilor”.



„Cred că trebuie de lăsat așa cum este și să se preocupe cu lucruri mai importante. Aceste schimbări sunt costisitoare, iar locuitorii sunt interesați de alte probleme și nu au nevoie de redenumiri de stradă”.



„Am aflat jumătate de oră în urmă. Nu e logic. Că iarăși se schimbă, pașapoartele, adresa locuitorilor, dar banii tot ai noștri. Din buzunarul nostru o să fie”.



Directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor susține că această stradă a fost redenumită de mai multe ori de-a lungul istoriei.



„Din 1924 - 1939 această stradă a purtat denumirea de Octavian Goga. Atât că pe linia istorică această stradă a avut și alte denumiri precum este Sfânta Vineri sau Irinopolsk. După 89, atunci când au fost redenumite evident că s-a revenit la denumirea istorică, care a existat cândva pe acea arteră”, a spus directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ştefăniţă.



Octavian Goga a fost poet român și publicist, iar în perioada anilor 1937 - 1938 acesta a ocupat funcția de prim-ministru al României.