Oamenii de ştiinţă avertizează că un vulcan din Alaska ar putea erupe zilele următoare

Din craterul vulcanului Cleveland, cu o înălţime de 1.730 de metri, aflat la circa 1.500 de kilometri sud-vest de Anchorage, a fost expulzată lavă, semn că un eveniment mult mai serios s-ar putea produce în următoarele zile sau săptămâni, conform Observatorului Vulcanologic din Alaska.Observatorul, operat de autorităţile federale, statale şi de oameni de ştiinţă de la Universitatea din Alaska, a ridicat gradul de alertă la "portocaliu", un nivel aflat sub cel "roşu" care indică o erupţie în desfăşurare ce poate afecta traficul aerian."Este un fel de vulcan pacoste", l-a descris omul de ştiinţă Jeff Freymueller de la Universitatea din Alaska, cercetător coordonator al Observatorului Vulcanologic din Alaska.Însă, formaţiunile de lavă scurse din crater în ultimele zile, prevăd o activitate mult mai intensă, a explicat Freymueller bazându-se pe istoria acestui vulcan.Un nor de cenuşă de mari dimensiuni expulzat de Cleveland ar putea perturba zborurile comerciale. În anul 2001, vulcanul a cauzat o explozie puternică în urma căreia un nor de cenuşă a ajuns până la o altitudine de 12.000 de metri.