Oamenii de ştiinţă au descoperit secretele tehnicilor picturii lui Leonardo da Vinci

Folosind un dispozitiv ştiinţific pentru a analiza una dintre picturile lui Leonardo da Vinci, "Madona cu fus", cercetătorii de la Universitatea din Florenţa au anunţat că au putut să identifice, virtual, fiecare mişcare de pensulă pe care celebrul artist italian a făcut-o atunci când a creat această capodoperă în ulei.Noua tehnologie a demonstrat că Leonardo a evitat să combine culorile pe un şevalet, aşa cum procedau contemporanii lui. În schimb, el a aplicat straturi subţiri de vopsea direct pe pânză în culori diferite, unul peste altul, pentru a conferi imaginilor o textură bogată."Că Leonardo a folosit tehnica 'velaturii' este un fapt deja cunoscut, deoarece a scris el însuşi acest lucru într-un tratat despre artă. Însă, pentru prima dată, am reuşit să reconstruim această operă pas cu pas, ca şi cum l-am fi privit în timp ce el picta", a declarat cercetătoarea Cecilia Frosini, care a participat la acest proiect, citată de leonartodavinci.weebly.com."Astfel, am putut să identificăm tipurile de materiale pentru pictură pe care le-a folosit, numărul de straturi de culoare pe care le-a aplicat, grosimea lor şi secvenţa lor", a adăugat cercetătoarea italiană.Opera de artă analizată face parte dintr-o colecţie din New York şi a fost supranumită "Versiunea Ex-Reford", au precizat cercetătorii italieni. Ea este singura versiune - dintr-un lot de mai multe versiuni ale lucrării originale care au supravieţuit până în zilele noastre - despre care oamenii de ştiinţă au afirmat că a fost realizată cu certitudine de Leonardo da Vinci.Cercetătorii italieni au utilizat şi un dispozitiv denumit "accelerator nuclear", care lansează particule cu viteze foarte mari către suprafaţa tabloului, pentru a descifra astfel tehnica de pictură folosită de creatorul lucrării.Leonardo da Vinci a inventat şi o tehnică prin care a reuşit să "îndulcească" culorile folosind un luciu întunecat în jurul marginilor obiectelor pictate. Această tehnică este cunoscută sub denumirea de "sfumato", ce provine din cuvântul italian "fumo" ("fum"). Metoda produce un efect puternic, în virtutea căruia marginile exterioare ale obiectelor şi persoanelor din tablou par a fi uşor estompate de un fel de ceaţă sau de fum.Leonardo şi-a pictat obiectele şi personajele din tablourile sale în două dimensiuni, captând însă lumina şi umbrele în trei dimensiuni. Această utilizare a luminii şi a umbrelor a fost intitulată "chiaroscuro". Folosirea de către Da Vinci a clarobscurului a reprezentat o inovaţie într-o perioadă în care cele mai multe dintre picturi erau reprezentări plate ale unor obiecte sau persoane. Leonardo a studiat anatomia şi făcea schiţe detaliate ale tuturor subiecţilor din picturile sale. A lăsat în urma lui mult mai multe notiţe şi schiţe în carnetele sale de însemnări decât picturile pe care le-a finalizat.Leonardo da Vinci este considerat unul dintre cei mai mari pictori din toate timpurile. Două dintre picturile sale, "Mona Lisa" şi "Cina cea de Taină", se numără printre cele mai copiate şi mai imitate picturi din istorie.