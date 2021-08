Oamenii de la sate, informaţi despre importanța vaccinării împotriva COVID-19. "Autocarul Sănătăţii" va merge în 24 de raioane (FOTO)

Prima localitate în care a ajuns echipa mobilă a fost satul Hârbovăţ din raionul Anenii Noi.Natalia Dabija este din Hîrbovăţ. Femeia spune că nu s-a vaccinat până acum deoarece are probleme de sănătate, dar ar vrea să se informeze despre beneficiile imunizării."Medicul ştie de problema mea. Sunt o persoană alergică şi mi-a recomandat un vaccin care are mai puţine reacţii. O să mai meditez la tema dată", a spus femeia.Responsabilii de la Centrul de Sănătate din Hîrbovăţ spun că doar 600 din cei peste 5 mii de locuitori s-au vaccinat. Ei susţin că oamenii sunt reticenţi din cauza ştirilor false despre imunizarea anti-COVID-19."Această informaţie că imunitatea este pe o perioadă scurtă. Având specialiştii în domeniu noi aşteptăm o informare care corespunde adevărului. Noi mizăm pe raţiune şi dorinţa populaţiei real de a ne proteja pe noi şi pe apropiaţii noştri", a declarat Liuba Cimbir, şeful Centrului de Sănătate, Hîrbovăţ."O să mă informez. Deocamdată mă simt bine nu am fost bolnav mă simt bine. Cred că nu-i obligator"."Rolul nostru major este ca împreună cu medicii de la Centrele de Sănătate să aflăm care sunt motivele pentru care oamenii sunt reţinuţi de se vaccina şi să încercăm să le explicăm acestora ce pierd prin faptul că nu se vaccinează", a precizat Adrian pană, medic epidemiolog din România."Sperăm ca discuţiile directe cu oamenii, iar specialiştii din sănătate vor răspunde la toate întrebările populaţiei. Totodată vor fi organizate cursuri de instruire pentru colegii noştri de la Asistenţă Medicală Primară pentru comunicare şi promovarea vaccinării", a menţionat Denis Cernelea, secretar de stat, Ministerul Sănătăţii.Potrivit Ministerul Sănătăţii, în majoritatea raioanelor rata de vaccinare este între 15 şi 17%, iar cea mai mică, de 8 la sută, se atestă în Autonomia Găgăuză.