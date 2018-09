Oamenii de afaceri salută reforma fiscală care va intra în vigoare din 1 octombrie.

Mai mulţi antreprenori care au participat la un eveniment de premiere a agenţilor economici din Rezina au menţionat că modificările legislative vor reduce presiunea asupra mediului de business.

Printre ei este şi Oxana Selcenco. Femeia gestionează o firmă ce prestează servicii de contabilitate.



"Ne bucurăm de noile modificări care au fost făcute acum în legislaţia, adică din 1 octombrie, deja o să fie o cotă fixă, o să fie mai simplu de calculat, este o susţinere foarte mare", a spus antreprenorul Oxana Selcenco.



Reforma este aşteptată şi de Ion Luchian din satul Cuizăuca, raionul Rezina, care are o fermă de bovine.



"Eu văd aici mai multă claritate, pentru că dacă o să luăm ceea ce ţine de impozite, ceea ce ţine de regule de angajare, de contabilitate", a spus antreprenorul Ion Luchian.



Iar Iurie Rusu din Rezina are o companie ce comercializează materiale de construcţie. Bărbatul spune că graţie modificărilor va putea să-şi dezvolte afacerea.



"Pentru a avea rezultate, este nevoie de a susţine antreprenoriatul. Ceea ce se face la moment, este o cale corectă. Este binevenită reforma, eu mulţumesc", a spus antreprenorul Iurie Rusu.



Ministrul Economiei, prezent la eveniment, spune că reforma fiscală va crea condiţii mai bune şi pentru atragerea investitorilor străini.



"Asta noi o folosim şi ca un argument în plus pentru cei care vin să investească. Atunci când noi mergem şi convingem investitorii străini, le povestim care sunt reformele, care sunt condiţiile şi care sunt avantajele, investind în Moldova, comparativ cu alte ţări", a spus ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.



Preşedintele raionul Rezina susţine ca şi autorităţile locale îi sprijină pe antreprenori.



"Am pus accent pe acest concurs de aprecierea, motivarea şi stimularea agenţilor economici, fiindcă suntem la ediţie a opta. Avem creştere a deschiderii noilor întreprinderi. Deci, dacă în anul 2011, când am venit în funcţia de preşedintele raionului Rezina, în raionul Rezina avema în jur de 8.000 de întreprinderi, astăzi avem peste 9.500", a spus preşedintele raionului Rezina, Eleonora Graur.



Reforma fiscală prevede reducerea impozitului pe venit pentru persoane fizice de la 18% la 12%, prin stabilirea unei cote unice, dar şi dublarea scutirii personale. De asemenea, este stipulată reducerea contribuției angajatorului la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat de la 23%, la 18%.

Totodată, pachetul legislativ include reducerea cotei TVA de la 20% la 10% pentru serviciile din restaurante, hoteluri, cafenele, catering.