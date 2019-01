Oamenii de afaceri au apreciat reformele Guvernului: Este pentru prima dată când reformele unei guvernări se fac simţite

Embed:

Oameni de afaceri, cei din domeniul culturii, sportivii, angajaţii din educaţie şi apărare au apreciat realizările Guvernului Filip din ultimii trei ani, prezentate ieri de şeful executivului. Aceştia spun că este pentru prima dată când reformele unei guvernări se fac simţite şi ajung la beneficiari într-un timp atât de scurt.



Vitalie Bunduchi este angajat al Armatei Naţionale de mai bine de 20 de ani. Bărbatul povesteşte că până acum nu a avut niciodată o casă, iar datorită Guvernului condus de premierul Pavel Filip a reuşit să beneficieze de un apartament de serviciu, aşa că înainte de sărbătorile de iarnă s-a mutat cu toată familia în noua locuinţă.



"Ne-am bucurat foarte mult, până acum am locuit ba cu chirie, ba pe la rude am stat. Nu am avut o casă permanentă, cu acordarea acestui spaţiu locativ avem legate şi mai multe planuri de viitor, a fost un lucru pozitiv", a spus Vitalie Bunduchi locotenent-colonel al Armatei Naţionale.



Şi cei care deţin hoteluri, restaurante sau localuri de agrement au reuşit să-şi dezvolte businessul, dar şi să majoreze salariile angajaţilor, în urma reformei fiscale, implementate de Guvern. Asta pentru că din 1 octombrie 2018, taxa pentru valoarea adăugată în domeniul HORECA a fost redusă în jumătate.



"Este un obiectiv la care Asociaţia Restaurantelor tindea de foarte mult timp, practic de cinci ani de când s-a fondat. Şi iată că am ajuns să avem o deschidere faţă de Guvern care s-a declarat că este pro-business şi s-a ţinut de cuvânt", a spus Aneta Zasaviţchi, preşedintele Asociaţiei Restaurantelor şi Locarurilor de Agrement.



Pe final de mandat, Guvernul condus de Pavel Filip a implementat şi reforma salarială. Care prevede lefuri mai mari pentru aproximativ 200 de mii de bugetari, din toate domeniile.



"Implementarea de la 1 decembrie a anului trecut a noului sistem de salarizare unitar în sectorul bugetar, este o reuşită enormă a Guvernului, fiind că sistemul care a existat până atunci a fost unul distorsionat şi nu aisgura echitate pentru salariaţi", a spus Sergiu Sainciuc, vicepreşedintele CNSM.



Nici domeniul Educaţiei nu a fost neglijat de guvernare. În ultimii trei ani, tot mai mulţi tineri au ales să lucreze, dar şi să înveţe în acelaşi timp, în instituţiile de învăţământ dual. Anul trecut spre exemplu, peste 1100 de discipoli au optat pentru acest sistem, cu 23% mai mulţi decât în 2017.



"Una din cele mai mari realizări pentru domeniul nostru este relansarea programelor de formare pedagogice în învăţământul profesional tehnico-secundar şi anume relansarea specialităţilor învăţământ primar cu calificarea învăţător şi relansarea specialităţii educaţiei timpurii, asta mai ales în contextul deficitului cadrelor didactice", a spus Victoria Bercu, directorul Colegiului "Alexei Mateevici".



În domeniul sportului Guvernul Filip se poate lăuda cu lansarea construcţiei "Arena Chişinău", care are o capacitate de până la 5000 mii de locuri şi care va fi gata la sfârşitul acestui an.



"Dar foarte important pentru noi, pentru conducătorii de federaţii sunt alocaţiile sau finanţarea care este la început de an, spre exemplu la Federaţia de Lupte, finanţarea se va mări cu 50 de procente, ceea ce este foarte mult, este semnificativ", a spus Ivan Gheorghiu, preşedintele Federaţiei de Lupte în Republica Moldova.



În cadrul raportului de activitate pe trei ani, premierul Pavel Filip a declarat că vrea ca succesorul său să continue proiectele începute în majoritatea domeniilor şi să ducă la bun sfârşit reforma educaţiei, care este crucială pentru viitorul Moldovei.