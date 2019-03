Oamenii care au lucrat cu Viorel Mardare vor vorbi în exclusivitate despre CUM AU MUNCIT alături de regizorul moldovean

Viorel Mardare, care a plecat recent din viaţă, a lăsat în urmă mai multe spoturi sociale regizate, care au dus faima Moldovei, pentru că a iubit mult locurile de unde se trage.

Cei care au avut norocul să lucreze cu băiatul cârlionţat vorbesc despre talentul, dăruirea şi potenţialul lui enorm.

O confirmă şi personajele filmuleţului Go on. Fruits from Moldova, care acum patru ani a făcut senzaţie. Cei care mulţumită creaţiei lui Mardare au devenit cunoscuţi peste noapte povestesc în exclusivitate pentru Primele ştiri cum au muncit cu regretatul regizor.

Eroii filmuleţului, membri ai colectivelor artistice din şase sate din Moldova, îşi amintesc cu dor de momentele din timpul filmărilor şi îşi stăpânesc cu greu zâmbetul.

Chiar Viorel Mardare spunea într-un interviu realizat în 2015 că spotul său este despre munca grea a moldoveanului de rând, care merită să-i fie răsplătit chinul.

Spotul a adunat peste două milioane de vizualizări pe youtube.