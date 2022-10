Oamenii care au inhalat fumul emanat de incendiul de pe strada Uzinelor, îndemnaţi să se adreseze la medic

Oamenii care au inhalat fumul emanat de incendiul devastator de la un depozit de reciclare a deşeurilor plastice de pe strada Uzinelor, care a avut loc duminică dimineaţa, sunt îndemnaţi să se adreseze la medic dacă prezintă simptome precum dureri de cap, vomă sau dificultăţi de respiraţie.

Potrivit Agenţiei de Mediu, care a efectuat o analiză a gradului de poluare în atmosferă, concentraţia de dioxid de azot a înregistrat o uşoară creştere.Totodată, specialiştii de la Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică susţin că în urma arderii plasticului, în aerul atmosferic se elimină şi alte substanţe toxice care pot provoca oamenilor diferite probleme de sănătate.

Incendiul de pe strada Uzinelor a izbucnit duminică dimineaţa la un depozit de sortare a deşeurilor menajere, inclusiv plastic. Potrivit Inspectoraului General pentru Situaţii de Urgenţă, flăcările au distrus o suprafaţă de peste e 2200 de metri pătraţi de deşeuri. La faţa locului au intervenit mai multe echipaje pentru a lupta cu flăcările.

După mai bine de 7 ore, din momentul în care au fost apelaţi, pompierii au reuşit să localizeze incendiul. Ulterior, aceştia au acoperit suprafaţa afectată cu un strat de sol pentru a se asigura că flăcările nu se vor extinde. Pe tot parcursul zilei de duminică, oamenii care locuiesc în sectorul Ciocana, dar şi în localitatea Bubuieci au putut vedea pe cer nori de fum dens. Aceştia ne-au povestit că le era greu să respire, iar unii s-au văzut nevoiţi să plece în afara oraşului.



„Noi locuim aici aproape şi tot fumul venea încoace, toată ziua practic a ţinut fumul, un fum foarte toxic. Noi am închis geamurile ca să nu pătrundă în casă. Mai spre seară am ieşit şi am plecat din oraş”.



„A fost fum puternic, am închis tot, toate geamurile. Am stat doar în casă, era imposibil să respiri. Miros de plastic, foarte, foarte înţepător”.



„Vântul o adus, erau nori negri, miros de plastic. Eu m-am străduit să nu ies mult pe afară”.



„Se simţea fum şi miros puternic de plastic ars.

- Aţi avut simptome, dureri de cap, dificultăţi de respiraţie?

- Da, ieri un pic am avut. Bine încă că nu era vânt, să fi fost vânt în general avea să vină totul peste noi”.

Specialiştii de la ANSP recomandă oamenilor să se adreseze la medic în cazul în care prezintă simptomele menţionate.



„Fără doar şi poate, oamenii trebuiau evacuaţi. În cazul în care deja o parte din populaţie se află în acel perimetru al afectării, este foarte important populaţia să poarte măşti de protecţie şi cât mai puţin să se afle în aerul liber, pentru a nu inhala acele particule şi resturi de substanţe toxice”, şeful Secţiei Toxicologie ANSP, Iurie Pînzaru.



De cealaltă parte, Agenţia de Mediu, anunţă prin intermediul unui comunicat că în urma analizelor de laborator efectuate din probele prelevate de la faţa locului, aerul atmosferic în municipiul Chişinău nu a fost afectat semnificativ de fumul de la incendiu. Rezultatele arată că doar concentraţia de dioxid de azot a depăşit cu 0,5 mg pe metru cub norma admisibilă. Am încercat să aflăm dacă Agenţia de Mediul prelevează şi verifică probe şi de alte substanţe toxice cum ar fi hidrocarburile şi dioxinele însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon.

Totodată, am încercat să aflăm de la Pretura sectorului Ciocana dacă ar fi existat probabilitatea ca oamenii să fie evacuaţi. Secretarul interimar al instituţiei ne-a spus că nu este de competenţa lor situaţia legată de incendiu, care de altfel a avut loc în sectorul Ciocana, şi ne-a îndemnat să ne adresăm la purtătorul de cuvânt al Primăriei Capitalei. Nici de la Natalia Ixari nu am reuşit să obţinem un răspuns, aceasta nu ne-a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje.



Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, la lichidarea incendiului de la depozitul de reciclare au intervenit 57 de salvatori cu 8 autospeciale. Totodată, pompierii au intervenit cu 4 autocisterne, 13 autobasculante şi 3 excavatoare pentru a lichida consecinţele. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit în urma incendiului, deocamdată nu se cunoaşte care sunt cauzele izbucnirii acestuia. IGSU urmează să stabilească toate circumstanţele.