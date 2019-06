Oamenii au prostestat în fața înstituțiilor de Stat. Aceștia au instalat corturi și au rămas peste noapte

Zeci de corturi au fost instalate aseară în faţa Ministerului Afacerilor Interne. Oameni din toată ţara au venit să apere instituţiile statului de cei care vor să le acapareze ilegal.

Manifestanţii au stat de veghe toată noaptea, iar la un moment dat şi-a făcut apariţia Andrei Năstase, cel care a fost numit ilegal in funcţia de ministru de Interne.



Aproape două sute de oameni, majoritatea veterani ai războiului de pe Nistru, s-au arătat indignaţi de deciziile neconstituţionale luate ieri de Parlament şi şeful statului, Igor Dodon. Oamenii au manifestat toată noaptea.



"Am venit să apărăm ministerul fiindcă este o instituție de forță, pe care ei voiau să-l ia. Domnul Năstase care se socoate așa-zisul ministru....El mai bine să se ducă după

finii lui, după nănașul lui care sunt niște fugari."



"Dodon și Maia Sandu au procedat foarte urât. Poporului nu-i convine acest lucru nicidecum. Bătaie de joc, fac ce vor. Cum se gândesc așa fac fără să întrebe poporul."



Cei care au luptat pentru independenţa şi integritatea ţării, s-au arătat indignaţi de trădarea preşedintelui Igor Dodon şi intenţia lui de a federaliza țara.



"El ne-a trădat. Acum cu această alianță, se primește un cadou. Cu tot cu armată, cu tot cu justiție...un cadou

lui Putin. Noi suntem în mâinile unei țări străine."



"Să fi fost pe vremea lu Țepeș, îl puneau pe țepușe....Da..pe Dodon, pe Dodon."



Protestatarii l-au huiduit pe Andrei Năstase.



"Câte un milion de dolari aţi laut. Ai luat bani, Năstase, ai strâns şapte milioane… Omul ista a strâns şapte milioane când a fost Platforma DA, care eu când am fost lângă dânsul ca veteran de război, ne-a dus în eroare pe toţi veteranii de război. Acesta e Năstase. Chişorcosul ce este el. Acesta e un chişorcos!"



Năstase a venit însoţit de şoferul său, care a insultat veteranii de război.



Protestatar: El e un impostor.

(Năstase îi dă indicaţii şoferului) : Te rog, ia-l de aici.

Şoferul lui Năstase: Mizerie ce eşti tu, impostor eşti tu.



În timpul scandalului, din maşina lui Andrei Năstase a ieşit un individ care abia se ţinea pe picioare.



,,Iaca un om pe care-l poartă el beat în maşină.''



Pe la protestatari a trecut şi ministrul în exerciţiu al Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan. Acesta a fost aplaudat de oameni.