Oamenii au profitat de vremea frumoasă și au luat cu asalt locurile de agrement din țară. Pentru a se răcori, unii au mers la piscine, alţii au preferat malul Nistrului. Aceștia spun că au așteptat cu nerăbdare sezonul estival, deoarece anul trecut nu au putut merge nicăieri din cauza pandemiei.



” - Super. Temperatura e ok. Apa e super.

- Va fost dor?

- Foarte tare.

- Cu cine ați venit?

- Cu familia, soția și copiii.”



”Cu nepoțeii. Ce planuri? Ca să ne odihnim.

- Va fost dor de soare, de bazin?

- Da!”



”Să ne distrăm. Să ne răcorim și să avem o zi de neuitat.”



”Este foarte bine și interesant. Este soare și ai vrea mai des să vii aici. Din cauza coronavirusului am dus dorul. Deja ne gândeam că în acest an nu vom putea veni aici. Mulțumim că s-au deschis.”



Şi atunci când se simt bine, oamenii nu se mai uită la bani pentru o zi de relaxare şi distracţie.



” - Oh, foarte tare ne-a fost dor. La copii cel mai tare le-a fost dor.

- Cât sunteți dispus să cheltuiți pentru o zi de odihnă?

- Nu știm, cât se va primi. La o mie de lei sau poate mai puțin.

- Dar câte persoane sunteți?

- Trei.”



”Cu întreaga familie, pentru un pic de răgaz după un an greu, să ne odihnim un pic. Cât sunteți dispuși să cheltuiți cu întreaga familie pentru o zi de odihnă? - Aici, poate la o mie de lei ne încadrăm. Se merită, căci nu în fiecare zi ieșim.”



La Vadul lui Vodă, distracţia şi odihna sunt mai ieftine. În weekend, plaja a devenit neîncăpătoare. Nistrul i-a atras şi pe cei veniţi din Ucraina.



"Este foarte frumos, am fost deserviţi bine. Am făcut ture şi cu ski-jetul. E foarte curat aici. Sunt pentru prima oară aici şi am rămas impresionant. Sper că o să mai vin. "



"E foarte bine, aer curat. Pentru bronz e numai bine."



" Anul trecut veneam pe plajă în fiecare zi. Noi deschidem sezonul şi îl închidem. Venim pentru sănătatea noastră. E foarte plăcut şi foarte bine. "



"- Pentru mine e prima zi de plajă din acest an. - Şi cum e? - Foarte bine, apa e caldă, nisipul e cald."



În următoarele zile, vom avea temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, de miercuri vom avea maxime de până la 31 de grade.