Oamenii au luat cu asalt punctele unde se vând brazi. Prețul depășește și 800 de lei

Moldovenii care nu au reușit să-și cumpere pomul de Crăciun, au dat buzna în ultima zi a lui 2020 în piețele din Capitală. Oamenii spun că au așteptat până în 31 decembrie pentru a cumpăra mai ieftin principalul atribut al sărbătorii. Alții susțin că au obiceiul ca anume în această zi să-l procure. Potrivit comercianților, vânzările sunt mai slabe. Totuși, prețurile au mai scăzut.Punctele unde se vând brazii au fost luate cu asalt de cumpărători. Nimeni nu a plecat acasă fără un pom sau măcar cu câteva crenguțe de brad.Victor Rusu din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, de câțiva ani aduce brazi din Olanda. Bărbatul susține că, în acest an, vânzările sunt slabe, iar din acest motiv, a scos în vânzare doar 800."Prețurile la brazi în ultima zi au mai scăzut.- Cu câți lei cedați astăzi?- La o sută de lei. În acest an, vânzările au fost foarte slăbuțe, foarte puțin. Brazi s-au adus mai puțin în țară. Undeva la 600 de bucăți am dat anul acesta, dar până în seară lumea mai vine”.Iar reprezentanții Agenției Moldsilva spun că în gospodăriile silvice s-au vândut aproape toţi brazii. Cei care au rămas, vor fi reciclaţi.”În mare parte s-a pus accentul pentru pomii cu balot sau pomii în ghiveci. Evident că cei care sunt cu balot vor fi replantați în curțile caselor sau în fondul forestier. Și anul acesta, există proiectul de reciclare a pomilor de crăciun care au fost solicitați de către populație. Vor fi tocați, ca ulterior, să meargă ca îngrășăminte”.Prețul pentru un pom de Crăciun variază între 300 și 800 de lei.