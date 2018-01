Oameni de geniu locuiesc şi în Moldova. Ei au un coeficient de inteligenţă de peste 132, cu mult peste media obişnuită.

Printre ei se regăsesc psihologi, specialişti în marketing sau IT, dar și copii. 13 dintre ei sunt reuniţi de o organizaţie recunoscută la nivel internațional, numită Mensa.

Marian Onică poate fi considerat primul moldovean recunoscut drept geniu. Acum șapte ani a făcut un test organizat de Mensa România. Atunci a decis să lanseze o astfel de asociație a oamenilor deştepţi și în Moldova.



"Organizația își are mai mult scopul în dezvoltarea sau creșterea interesului pentru știință, în cercetarea inteligenței. Se fac testări autorizate care sunt recunoscute internațional. Au o valoare academică pentru că sunt verificate de un psiholog autorizat", a spus preşedintele Mensa Moldova, Marian Onică.



Testele pentru copii constau dintr-un set de 25 de întrebări, la care trebuie să răspundă în 15 minute, iar adulții au la dispoziție 20 de minute pentru 45 de întrebări. Se crede că doar două procente din populaţia planetei poate să treacă proba cu succes.



"Răspunsul corect este unul. De multe ori se întâmplă că modalități de rezolvare sunt diferite. În cazul de față logica etse destul de simplă. Pătratul negru care se află în pătratul alb se deplasează spre dreapta", a spus preşedintele Mensa Moldova, Marian Onică.



Printre cei mai deștepți oameni din Moldova se numără și Gheorghe. El are 13 ani, este în clasa cincea și este pasionat de fizică și chimie.



"Testul a fost destul de dificil, nu m-am așteptat să fiu acceptat ca membru. Am prieteni, învață și ei bine, în funcție de copil. Mă consider egal cu toți", a spus copil supradotat, Gheorghe Țuțunaru.



Mensa a fost fondată în în Oxford, Marea Britanie în 1946, cu scopul de a identifica și pune în legătură oameni cu un coeficient foarte înalt de inteligență. În prezent, organizația numară 130.000 de membri în peste 100 de țări ale lumii. În Moldova, organizația a apărut în toamna anului 2017.