Oameni cu suflet mare. O familie cu patru copii din Ivancea, rămasă pe drumuri, ajutată să-şi cumpere o casă

Foto: facebook.com

Acum două luni au ajuns pe drumuri, din cauza unui incendiu care le-a mistuit casa în care locuiau. Este vorba despre o familie din Ivancea, Orhei, cu patru copii, dintre care cel mai mic are doar trei luni. După ce povestea lor a ajuns pe reţelele de socializare, zeci de oameni s-au mobilizat şi au adunat bani pentru o casă nouă. Recent, visul lor a devenit realitate, iar familia s-a mutat în noua locuinţă.



Incendiul s-a produs în data de 11 iunie, iar soţii Tulbure au pierdut tot ce au agonisit de-o viaţă: "A ars absolut tot. Totul a pornit de la o priză şi au ars hainele, televizorul, masa. Totul a ars, patul, albiturile".



Timp de o lună, cele şase persoane s-au adăpostit la rude. În această perioadă, de soarta lor s-a interesat o fundaţie de caritate, care a iniţiat o campanie de donaţii, pe o platformă on-line. Banii pentru noua locuinţă au fost strânşi într-un timp record.



"Casa este foarte bună. Mulţumesc tuturor, să le dea Dumnezeu sănătate. Casa mi-a plăcut foarte mult, camerele sunt bune şi reparaţia este calitativă. Femeia ne-a lăsat absolut totul în casă", a declarat Elizaveta Tulbure, victimă.



Copiii au fost cei mai impresionaţi de noua lor locuinţă:



"Când locuiam în casa care ne-a ars, nu era totul aşa frumos, cum se deosebeşte casa aceasta. Aceasta are mai multe camere, iar acolo nu prea era reparaţie".



Casa se află în localitatea Teleşeu din raionul Orhei, dar beneficiarii spun că s-au mutat fără probleme în alt sat, pentru că vânzătorul a fost un om cu inimă mare, care le-a venit în întâmpinare.



"Am plasat cazul pe platformă şi în decurs de mai puţin de o lună de zile am colectat suma de 8.000 de euro. Casa a costat opt mii, dar am dat peste oameni buni, cărora le-am explicat că mai avem nevoie de bani pentru reparaţie şi ne-au cedat", a explicat Svetlana Sainsus, co-fondator caritate.md .



Autorităţile locale spun că deja unii voluntari s-au arătat dispuşi să ajute familia şi cu alte lucrări.



"S-au expus mai mulţi agenţi economici care au venit cu propunerea de a-i ajuta în continuare pentru a finaliza amenajarea curţii, să aibă o curte bine amenajată, să aranjeze gardul, poarta", a precizat Ion Frunză, preşedintele raionului Orhei.