OAMENI CU FUNINGINEA ÎN SÂNGE: Înainte de sezonul rece, coșarii sunt la mare căutare

Iarna-i la o lună distanţă, iar gospodarii au început să-şi pregătească sobele. De curăţare este mai bine să se ocupe specialiştii. Alexandru Rufa este coşar de doi ani. Acesta spune că sobele și coșurile de evacuare fumului trebuie verificate și curățate în fiecare an.



”Oamenii profesioniști au uneltele necesare pentru a curăți coșul de fum și soba. În interiorul coșului de fum, folosim aceste tije, cu o perie în capăt. Ele se conectează la apăratul acesta și sunt moi, elastice, merg după forma coșului de fum.Cazurile sunt diferite. Au fost coșuri de fum că am scos și un sac de cenușă”, a spus coșarul, Alexandru Rufa.



Bărbatul susţine că pentru a efectua lucrările calitativ și rapid, coșarul trebuie să dețină echipamentul necesar, care ajunge să coste 50 de mii de lei.

”Vedem niște depuneri pe pereții canalului. Canal unu și canalul doi. În rest, ele sunt în stare bună”, a spus coșarul, Alexandru Rufa.



Din motive de securitate, soba trebuie verificată doar de profesioniști. Maria Varzaru din satul Ghidighici apelează în fiecare an la specialiști.



”O să apelez, pentru că mă simt sigură într-adevăr cu chestia aceasta. Bineînțeles că prețul era pipărat să zicem așa, dar am fost nevoită să accept”, a spus locuitoarea satului Ghidighici, Maria Varzaru.



Serviciile unui coșar profesionist costă între 600 şi 3000 de lei, de aceea unii gospodari preferă să cureţe sobele singuri.



”Eu l-am curățit deja. Singur. Am ușa la sobă, o curăț. Pe urmă o închid la loc, o lipesc cu lut și totul e în ordine”.



”Noi curățim în fiecare an. Cu mâna, iaca noi ne urcăm în pod. Avem ursoaica noastră. Noi curățim totul cu mâna noastră”.



Potrivit președintelui asociației patronale a hornarilor și sobarilor, Alexei Golomoz, în ultimii trei ani tot mai mulţi oameni învaţă meseria de coşar.



”Un curățător de coșuri de fum trebuie să aibă studii medii, să fie sănătos și trebuie să cunoască ceva din construcția instalațiilor de încălzire”, a spus Alexei Golomoz, președintele Asociației Hornarilor și Sobarilor din Moldova.



În Republica Moldova, sunt înregistrați oficial 52 de coșari și 12 sobari.