OAIC: Londra consideră perversă propunerea rusă privind o anchetă comună în cazul Serghei Skripal

Delegaţia britanică a calificat drept 'perversă' propunerea rusă privind o anchetă comună în cazul otrăvirii fostului spion rus Serghei Skripal în sud-vestul Angliei, în cadrul unei reuniuni extraordinare a Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, la cererea Rusiei, scrie agerpres.ro.

'Propunerea rusă privind o anchetă comună Marea Britanie-Rusia asupra incidentului din Salisbury este perversă', subliniază delegaţia britanică pe contul său de Twitter, adăugând că este vorba de o 'tactică de diversiune şi, chiar mai mult, de dezinformare pentru a eluda întrebările la care autorităţile ruse trebuie să răspundă'.



Reuniunea consiliului executiv al OIAC are loc la o zi după ce un laborator britanic a recunoscut că nu are dovezi că substanţa utilizată împotriva fostului spion rus în Anglia provine din Rusia.



'Suntem pregătiţi să cooperăm atât cu OIAC, cât şi în cadrul OIAC', a răspuns Gheorghi Kalamanov, ministru adjunct rus al industriei şi comerţului, prezent la reuniunea Organizaţiei, citat într-o postare pe Twitter de Ambasada Rusiei în Olanda.



'14 state membre au sprijinit declaraţia comună a OIAC în legătură cu incidentul de la Salisbury: noi considerăm că este necesar să se asigure că această problemă să fie rezolvată într-un cadru juridic internaţional', a adăugat ambasada rusă.



De la incidentul din Salisbury, acuzaţiile curg între Londra şi Moscova, care au pus în aplicare şi măsuri de represalii.



La câteva zile de la otrăvirea lui Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia la 4 martie la Salisbury, şefa guvernului britanic Theresa May a atribuit Moscovei responsabilitatea, apreciind că aceasta este 'singura explicaţie plauzibilă'.



De asemenea, Marea Britanie a cerut o expertiză a OIAC pentru ca ancheta în cazul Skripal să avanseze.



Reprezentanţii celor 41 de state membre ale consiliului executiv al OIAC s-au reunit miercuri, începând cu ora locală 10:00 (08:00 GMT), în ceea ce a devenit una dintre cele mai grave crize dintre Rusia şi Occident de la încheierea Războiului Rece.



Fondată în 1997, OIAC supervizează aplicarea Convenţiei cu privire la interzicerea armelor chimice pentru a elimina astfel de arme din lume.