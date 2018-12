O zonă economică liberă ar putea fi dechisă la Drochia: Toţi investitorii vin cu sute de locuri de muncă

Inițiativa aparține deputatului democrat Corneliu Padnevici. În cadrul forumului PDM de la Drochia acesta a declarat că poartă discuții în acest sens cu Ministerul Economiei, după care va căuta și investitori."Nu putem spune acum câte locuri de muncă vor fi deschise. În dependenţă de investitorul, vom negocia sau cel, care va dori să vină aici cu o investiţie. Dar sunt sigur că toţi investitorii vin cu sute de locuri de muncă, aşa cum a fost demonstrat în diferite zone ale ţării noastre", a precizat Corneliu Padnevici, preşedintele OT Drochia a PDM "Am aderat la Partidul Democrat din Moldova numai la momentul când am observat că se fac lucruri bune şi nu sunt doar vorbe, sunt fapte", a menţionat Igor Grozavu, membru PDM "Am aderat astăzi la Partidul Democrat pentru că am concluzionat că este partidul faptelor şi nu a vorbelor şi sunt mândră de asta", a subliniat Rodica Lozovan, membră PDM "Sunt foarte mândru că fac parte dintr-un aşa partid puternic cu oameni devotaţi, inteligenţi şi capabili de a face lucruri bune pentru Moldova", a punctat Mihai Nelicovschi, membru PDM "Pentru prima oară în 27 de ani s-a pornit un program amplu de renovare a drumurilor. Pentru prima oară s-a ajuns la o decizie de a aloca un buget foarte mare, foarte important şi a face aceste drumuri nu doar în raionul X şi Z, dar peste tot", a declarat Marian Lupu, deputat PDM "În raionul Drochia au fost reparate de 72 de milioane de lei drumuri, care până acum dacă se repara 9 - 10 milioane anual. A fost renovat Centrul Medicilor de Familie datorită guvernării. Şi Centrul Multifuncţional , care a fost deschis acum la Drochia. Este un lucru binevenit, chiar vin zi de zi bătrânii la Consiliu şi îmi mulţumesc pentru ceea ce a făcut guvernarea", a precizat Ion Dascăl, preşedintele raionului Drochia.