O vulpe lovită de un automobil, salvată de un iubitor de animale. Tânărul a stat câteva ore lângă animalul rănit

O vulpe rănită a fost găsită joi noaptea, în apropiere de satul Lăpuşna, raionul Hânceşti. Cel mai probabil, animalul a fost lovit de un automobil, apoi s-a retras la marginea drumului, unde a fost salvată de un tânăr, care trecea prin preajmă. El a rămas lângă vulpe în ploaie, noroi şi frig timp de câteva ore până a găsit pe cineva să-l ajute."Vulpea este însângerată. Ea stă culcată pe drum şi mă priveşte. Ce s-a întâmplat cu tine? Cine te-a lovit? Numai ce a trecut poliţia."Tânărul care nu a rămas indiferent de animalul cu pielea roşcată se numeşte Serghei Frolov. El spune că periodic merge prin păduri şi lasă hrană vietăţilor, iar când se întorcea acasă a observat vulpea rănită. Pentru că nu ştia ce să facă, a chemat o prietenă, care a străbătut 50 de kilometri şi i-a adus o cuşcă."Avea piciorul rupt. Prima dată am găsit o vulpe lovită. Trebuia să fiu atent şi chiar aveam nevoie de ajutor. Dar eu nu aveam nimic cu mine, nici cuşcă. Ea mi-a adus o cuşcă şi astfel noi am putut să o luăm."Serghei Frolov deţine un adăpost pentru animale, în care îi va găsi loc şi acestei vulpi. Deoarece cheltuielile pentru întreţinerea şi tratamentul animalului sunt mari, tânărul speră că va primi ajutor."Vulpea este bine, este aşa de bună, nici măcar nu a muşcat, nu a zgârâiat pe nimeni. Multe o să ne trebuiască, inclusiv radiografie, ecografie şi operaţie. O s-o tratez, o să mergem la veterinar."Cei care vor să-l ajute pe Serghei Frolov, îl pot contacta la numărul de telefon afişat pe ecran.