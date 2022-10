O vulpe a dat buzna într-o cafenea dintr-un mall din București: A fost o mare varză, s-a închis mall-ul

Vulpile sunt o apariție tot mai semnalată pe străzile din România, în orașe chiar. Pe rețelele sociale, sunt imagini care surprind prezența acestora pe străzi. Recent, s-a întâmplat ca una să se refugieze chiar într-o cafenea de la un mall din București.

Potrivit digi24.ro, vulpea a intrat în cafenea și s-a adăpostit sub o masă.

„S-a rătăcit cumva și a ajuns în mijlocul mall-ului, unde s-a ascuns sub o tejghea dintr-o cafenea. A trebuit să intervenim, a fost o mare varză, s-a închis mall-ul pentru o oră cât am făcut să ajungem până acolo. Nu a fost nicio problemă, pur și simplu am recuperat animalul și a fost eliberat”, a explicat medicul veterinar Ovidiu Roșu de la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice.

Recent, o vulpe a fost surprinsă și pe o stradă din Hunedoara. Prezența a fost semnalată de un internaut care se întreabă dacă în curând va vedea și urși prin orașul său.

Aceste animale pot fi periculoase, te pot mușca, de aceea este nevoie ca oamenii să respecte anumite reguli.