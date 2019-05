O vinărie din Moldova le dă posibilitatea turiştilor să doarmă în... butoaie de vin.



Cele două căsuţe inedite de 30 de metri pătraţi fiecare sunt amplasate deasupra beciului istoric al vinăriei. Conformul este la el acasă: aer condiţionat, baie cu duş şi televizor. În plus, priveliştea este deosebită.



"Au fost baricurile ca dormitor şi ca bloc sanitar. Timp de un an solicitările au fost enorm de mari chiar şi în perioada mai rece a anului, când a fost nevoie de format un living. Este ceva deosebit după sine, forma baricului, dormitorul în forma bariculului nu mai întâlniţi. Este o experienţă ceva nou, ceva mai exotic", a spus AURELIA ŞPAC- SECRIERU, administrator.



Şi pentru că originalele căsuţe au avut succes, administraţia vinăriei a mai construit una sub forma unei cupole de 50 de metri pătraţi.

Camera este deosebită prin faptul că noaptea oamenii pot admira cerul şi stelele.



"Atmosfera care este aici şi care se simte, ea se redă prin geamurile care sunt panoramice şi valea care este frumoasă. Şi răsăritul de soare deosebit care îl avem aici în faţa complexului nostru", a spus AURELIA ŞPAC- SECRIERU, administrator.



O familie din Odessa a petrecut pentru prima dată o noapte în camera în forma de butoi.



"Este foarte frumos, un loc minunat şi pentru prima dată ne-am cazat aici. Este ceva nou. Este foarte tare, acolo înăuntru este un butoi. Iniţial intri şi ţi se pare că e loc puţin, dar când stai este foarte plăcut", a spus ECATERINA SPRAVŢAVA, vizitator.



Iar acest tânăr spune că şi-ar dori să vină cu iubita şi să se cazeze aici.



"Ideea cazării într-un butoi e originală şi mi-aş dori să mă odihnesc câteva zile aici. Ar fi foarte frumos, romantic cred eu, în mod special dacă eşti cu persoana iubită, cred că ar fi superb", a spus TIMUR ŞEVCENCO, vizitator.



O noapte pentru două persoane în casă în formă de cupolă costă de la 2800 de lei iar în camera-butoi, preţul ajunge la 1500 de lei. Ambele variante sunt cu mic dejun inclus.