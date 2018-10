O VIAȚĂ ÎN BUCĂTĂRIE: Lidia Botnari este bucătar la grădiniță de 32 de ani

foto: publika.md

Mai mult de jumătate de viaţă dedicată unei meserii. Vorbim de Lidia Butnari, de la grădinița 185 din Capitală, care de 32 de ani pregăteşte masa micuţilor. Pe lângă faptul că este o bucătăreasă desăvârșită, este şi singurul angajat care activează

încă de la fondarea instituţiei.



Îşi aminteşte că a venit la grădiniţă ca să-şi înscrie copilul, dar a rămas să muncească.



”Aveam copil mic și am început să activez în grădiniță datorită fiului meu cu care împreună am frecventat", a spus bucătăreasa, Lidia Butnari.



Chiar dacă nu este o meserie uşoară, femeia spune că asta ştie să facă cel mai bine.



”Când copiii aud că cineva s-a îmbolnăvit sau se simte rău ei repede întreabă... Da cine o să ne facă mâncare? ” Niște cuvinte că ți se rupe inima. De asta nici nu pot pleca", a spus bucătăreasa, Lidia Butnari.



Chiar dacă au preferinţe diferite, copii spun că mănâncă mereu cu poftă ceea ce le găteşte bucătăreasa lor.



”Îți place mâncarea pregătită de tanti Lida? - Da. - Ce îți place cel mai mult ? - Îmi place mămăliga și roșia.”



„Mie îmi place cel mai mult fasolea. - Fasolea îți cel mai mult? - Da.”



” Ție ce-ți place cel mai mult? - Mămăliga și pîrjoală.”



Directoarea grădiniţei spune că este un mare noroc să ai asemenea şef în bucătărie ca Lidia Butnari.



”Este o persoană extraordinară, o persoană cu suflet mare și foarte responsabilă. În fiecare zi, nu-i o zi în care să nu vină să mă întrebe: - Ați fost prin grupe? Ați văzut cum o mâncat copii ? Cum au mâncat?", a spus directoarea grădiniței 185, Valentina Cibotariova.



Chiar dacă a împlinit de curând 60 de ani, femeia spune că va continua să lucreze cât mai are puteri. În instituţiile preşcolare din Capitală nu ajung, în prezent, 67 de bucătari.