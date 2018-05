O viaţă dedicată meseriei. Cele mai bune 500 de asistente medicale din ţară au primit diplome de merit

Casa de Cultură din orașul Criuleni a găzduit, astăzi, conferința republicană dedicată Zilei Asistentului Medical. Cu această ocazie, cele mai bune 500 de asistente medicale din ţară au primit diplome de merit pentru dedicaţie şi responsabilitate.

Asistentele medicale au primit diplome în semn de recunoștință pentru munca depusă.



"Toată vremea îmi doream să fiu o asistentă mică, aşa cum sunt eu de înălţime mică. Vroiam să fiu mereu aproape de oameni, aproape de suflet.///////////"



"Noi suntem de la Institutul de Medicină Urgentă în care avem pînă la 300 adresări pe zi, pînă la o sută de internări. Vreau să vă spun că eu mă mandresc că sunt asistent medical".



Cei mai buni angajaţi din domeniu au fost selectați în baza recomandărilor pacienților, dar și a performanţelor înregistrate la locul de muncă.



"Uitîndu-ne peste datele Ministerului Sănătăţii am văzut că neajuns de asistente medicale avem anume în oraşe, în Municipiul Chişinău, unde foarte multe pleacă. Lucrul este foarte greu, foarte anevoios. Dar ele merită toată aprecierea noastră, respect, pentru fără o asistentă medicală nu poţi lucra", a spus Luminiţa Suveică,

-şefa Centrului de Sănătate Publică din Chişinău.

Evenimentul a fost organizat de Asociația asistentelor medicale din Moldova.



"Asociaţia nurselor sau a asistentelor medicale de fapt este o instituţie obştească care oferă pe parcursul anilor mai munte traininguri, mai multe platforme de instruire", a menţionat Valentina Buliga, preşedintele Organizaţiei de Femei a PDM.



În acest an, conferința republicană a fost găzduită, în premieră, de orașul Criuleni.



"În acest an, noi am pornit mai multe proiecte ce ţin de renovarea spitalului raional Criuleni şi cred că de asta Asociaţia Internaţională de Nursing a luat decizia a stimula în aşa mod Raionul Criuleni şi a motiva pentru a face mai multe lucruri frumoase pentru angajatii din domeniul medicinii şi pentru pacienti"a spus Veaceslav Burlac, preşedintele raionului Criuleni.



În instituţiile medicale din ţara noastră, activează aproximativ 18 mii de asistente medicale.