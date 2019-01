O VIAŢĂ DEDICATĂ LUPTELOR: Mihai Cucu şi-a început cariera de antrenor la 22 de ani

Anul trecut a fost unul de succes pentru luptătorii moldoveni, și, în special, pentru cei de stil greco-roman. Victor Ciobanu a câştigat medalia de argint la Campionatele Mondiale de seniori de la Budapesta.



Alexandrin Guţu a devenit campion mondial la turneul rezervat cadeţilor din capitala Croației, la Zagreb, iar Daniel Cataraga a triumfat la campionatele mondiale pentru tineret desfășurate la București. Alexandru Biciu a devenit vice-campion mondial la aceeaşi competiţie din capitala României, iar Donior Islamov a cucerit medalia de bronz la Europenele de seniori de la Mahacikala, în Republica Daghestan din Federația Rusă.



Toţi aceşti sportivi sunt elevi ai antrenorului Mihai Cucu. Tehnicianul avea oricum o carieră impresionantă, însă anul trecut a fost unul dintre cei mai reuşiţi. Cucu a dezvăluit cum şi-a început parcursul în antrenorat. S-a întâmplat când avea doar 22 de ani.

"Am terminat liceul şi universitatea şi nu aveam viză de reşedinţă indicată în paşaport. Nici nu puteam să mă duc la competiţii că se verifica acest lucru. S-a apropiat directorul Şcolii Numărul 9, domnul Bârsan. M-a luat ca antrenor şi mi-a promis că îmi oferă cămin şi viză de reşedinţă. Iată aşa am început să lucrez ca antrenor", a spus antrenorul, Mihai Cucu.



Începutul a fost greu, iar primul succes a venit abia peste 10 ani.



"În 1996, Sergiu Spătaru a câştigat Campionatul European rezervat sportivilor până la 18 ani. După asta a urmat o perioadă foarte grea. Ne-am chinuit foarte mult. Cu voinţă, răbdare, caracter, cu toţi antrenorii am muncit, iar în 2005 au început să apară din nou rezultate la cadeţi şi juniori. Prin 2013 şi 2014 au început şi seniorii să obţină rezultate" , a spus antrenorul, Mihai Cucu.



Cu timpul, Mihai Cucu a devenit unul dintre cei mai titraţi antrenori moldoveni în acest gen de sport, iar în 2005 i s-a conferit titlul de "Antrenor Emerit al Republicii Moldova".



Anul trecut, elevii săi au făcut furori pe arena internaţională, câştigând cu duiumul medalii la competiţii de mare anvergură. Şi, aşa cum era de aşteptat, la final de an Mihai Cucu a fost desemnat drept "Antrenorul anului 2018".



"A fost un an foarte foarte bun, nu doar în cariera mea de antrenor, dar şi pentru luptele greco-romane în general" , a spus antrenorul, Mihai Cucu.

Elevii lui Mihai Cucu sunt încântaţi de capacităţile acestuia şi se simt mândri că au un asemenea antrenor.

"Ca antrenor, ca om, ca prieten, este deschis, sufletist. Depune mult efort atât în sală, cât şi în afară ei. Se interesează de fiecare sportiv", spus luptătorul, Igor Beşleaga.



"Calitatea care îmi place la el este că mereu, când mergem la competiţii, nici o clipă nu îţi dă pace să te relaxezi", a spus luptătorul, vicecampion mondial, Victor Ciobanu.



"Şi ca antrenor, şi ca om, este foarte bun. Îşi cunoaşte meseria sută la sută. Ne pregăteşte bine şi îi mulţumim foarte mult",a spus luptătorul, Donior Islamov.



După o carieră impresionantă, pe durata a 30 de ani, Mihai Cucu susține că, acum, după succes, cel mai greu e să-i motivezi pe sportivi să continue la acelaşi nivel.



"Generaţia asta o să o pierdem, dacă sportivii nu vor fi motivaţi cu ceva. Consider că trebuie să aibă un apartament, o gazdă. Să aibă unde pleca acasă. Uitaţi-vă: ei locuiesc la Centrul de Pregătire a Rezervelor Olimpice câte 2-3 în cameră. E timpul când se gândesc să creeze şi o familie, iar când se gândesc la asta, ei pleacă în Europa să muncească. O să ne lase", a spus antrenorul, Mihai Cucu.



Începând cu anul 2019 pentru Mihai Cucu şi întreg lotul naţional de lupte greco-romane urmează o adevărată provocare: competițiile de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

"Cel mai important, anul viitor, este Campionatul Mondial de la Astana. Primii cinci clasaţi se vor califica la Jocurile Olimpice. Fiecare antrenor visează să aibă 1-2 sau chiar 3 sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice. E clar că trebuie să fie şi o medalie la Olimpiadă", a spus antrenorul, Mihai Cucu.



Republica Moldova nu a mai avut reprezentanţi la competițiile olimpice în luptele greco-romane hăt de la Jocurile Olimpice de la Atlanta din 1996, atunci când reprezentantul Republicii Moldova, Serghei Mureico, a reușit să cucerească medalia de bronz.