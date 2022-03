O viață dedicată copiilor. Pavel Vieru este unul dintre cei mai vârstnici profesori din Moldova

Unul dintre cei mai vârstnici profesori din Moldova care predă şi astăzi în şcoală are 75 de ani şi locuieşte în satul Dărcăuţi, raionul Soroca.

Pavel Vieru a dedicat mai bine de jumătate de secol din viaţă sistemului educaţional şi se mândreşte cu o pleiadă întreagă de discipoli pentru care a devenit mai mult decât un simplu mentor. Mulţi îl consideră un al doilea tată sau bunic, îl apreciază şi respectă pentru cumsecădenia şi bunătatea sufletească.

De la orele de matematică nu lipsesc glumele şi buna dispoziţie, iar atmosfera degajată, spune pedagogul, îi ajută pe copii să însușească mai bine materia.



Gimnaziul Dărcăuţi a devenit a doua casă pentru Pavel Vieru. Profesorul îşi tratează elevii ca pe proprii copii. E crezul său neschimbat în cei 53 de ani de activitate.





"Viaţa merge înainte. Aşa că prichindeii aceştia cresc ca mâine mari, mă ajung pe mine şi mă întrec şi pe urmă ne întâlnim şi spunem.. da vă aduceţi aminte? Îmi place, de nu mi-ar plăcea, nu aş sta aici, demult", a mărturist Pavel Vieru.



"Ne motivează mult. Ne spune de exemplu să nu facem greşeli în viaţă, deoarece dumnealui e un om trecut prin viaţă şi ştie ce se poate întâmpla cu oricare ", a spus unul dintre elevi.



" Într-o situaţie grea, el pe mine mă ajută, şi îmi dă ca o motivaţie fiecărui să facem lucrul până la capăt."



A încercat mereu să-şi ajute şi să-şi îndrume discipolii cu sfaturi utile şi cuvinte de încurajare. O face şi acum cu multă pasiune, deşi vârsta îi dă tot mai des de ştire. Elevii sunt cei care îl motivează să meargă mai departe şi să uite de anii pe care-i duce în spate.



"Pe mine mă ţine într-o formă mereu tânără. Deşi mulţi îmi spun că înfăţişarea vă lasă de dorit, dar în suflet sunteţi tânăr de tot. Aşa îi a meu, natura mea ", a spus Pavel Vieru.



La cei 75 de ani de ani ai săi, Pavel Vieru este convins că viaţa abia începe. Profesorul afirmă cu mândrie că are o sănătate de fier şi o vedere de vulture. I-am pregătit şi o provocare pentru a vedea dacă întradevăr este aşa



"Dumneavoastră luaţi loc în ultima bancă, eu la tablă scriu câteva cuvinte. Să văd dacă le puteţi citi.

- Depinde de caracterul literelor.

- Hai vă rog luaţi loc."



Pavel Vieru este profesor de matematică, însă este specializat şi în alte materii pe care de voie, de nevoie - le-a predat elevilor. E chimist, fizician şi... om al artei, cum îi place lui să spună. Este pasionat de fotografie, îi place să scrie şi să citească, dar cel mai mult adoră să deseneze. Face asta în fiecare pauză dintre ore. Tot de ce are nevoie este o coală de hârtie, un creion, şi o picătură de inspiraţie.





"E o plăcere, e o simplă plăcere să-mi expun gândurile mele. Mie îmi place tare mult natura. Cum să nu-mi placă tare mult natura, dacă sunt fecior de pădurar. "



Şi-a început cariera la gimnaziul din Dărcăuţi a predat o perioadă scurtă şi la Chişinău dar a revenit în satul de baştină unde a fost numit director de gimnaziu. Angela Sugailo, actualul manager al instituţiei i-a fost elevă, apoi subalternă, iar acum cei doi... au făcut rocada.



"Domnul Vieru mi-a altoit dragostea de profesia de pedagog şcolar. Şi anume de profesia de profesoară de matematică. Dumnealui mi-a fost şi în calitate de diriginte în anii 89-90."



Nu doar şefa insitituţiei este discipola domnului Vieru, dar şi majoritatea celor din colectivul didactic. Pentru unii a fost simplu profesor de matematică, pentru alţii diriginte sau director de şcoală.Toţi însă recunosc un adevăr - a fost cel care i-a motivat să îmbrăţişeze această profesie nobilă.



"Din tot colectivul de 12 profesori. Zece profesori din colectiv sunt discipolii domnului Vieru. Bravo lui că a putut educa atâtea generaţii, atâţia oameni mari ", a menționat învățătoarea Maia Crețu.



"Nu este doar un simplu fizician. A ştiut să motiveze copiii care l-au înconjurat şi îl înconjoară şi astăzi", a spus Raisa Cernolev.



Pavel Vieru recunoaşte că acum doi ani a avut o tentativă de a se pensiona. A şi lipsit un an de la şcoală, însă a fost rechemat. Acum, unul dintre cei mai vârstinici profesori din ţară trăieşte cu o singură dorinţă...



"Doamne, dă-mi sănătate, zi de zi, oră de oră, minută de minută ca toate cunoştinţele mele, să le dau la fiinţele acestea, pe nume copii. "