O viaţă de poveste. Un cuplu din Comrat a sărbătorit nunta de diamant

O viaţă de poveste. Astfel vorbesc soţii Ana şi Nicolai Dimitroglo din Comrat după 60 de ani trăiţi în pace şi bună înţelegere. De curând, aceştia au celebrat nunta de diamant.



Se cunosc încă de pe băncile şcolii, dar s-au căsătorit după ce Nicolai a revenit din armată. Mirele încă mai ţine minte cum a eşuat tentativa

de a-i fura primul sărut logodnicei sale.



"Am avut o situaţie interesantă când am condus-o acasă. Acum tinerii sunt altfel... Am încercat să o sărut pe obraz, dar ea mi-a dat o palmă. Şi gata, asta a fost toată prietenia noastră până la căsătorie", a spus Nicolai Dimitroglo.



Cuplul a crescut şi educat împreună trei fii, de la care au cinci nepoţi şi doi strănepoţi.



"Când s-a născut Mitea, Iliuşa avea un an şi opt luni. Pe Mitea îl hrăneam la piept, iar pe Iliuşa îl legănam pe picioare. Şi aşa i-am crescut", a spus Anna Dimitroglo.



Soţii Dimitroglo spun că greutăţile i-au făcut mai puternici. Nu s-au certat niciodată şi nici la despărţire nu s-au gândit.



"De regulă, lumea se ceartă din cauza banilor, iar noi avem o regulă: banii sunt comuni şi îi cheltuim împreună. Când nu-i avem, nu cheltuim", a spus Nicolai Dimitroglo.



Soţii Dimitroglo sunt un exemplu pentru cei tineri. La întrebarea care este secretul unei vieţi fericite, capul familiei are un răspuns simplu.



"Dragostea este cel mai important lucru. Dacă nu ne iubeam, nu am fi trăit 60 de ani împreună", a spus Nicolai Dimitroglo.