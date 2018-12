O viață ca o carte de istorie. Nadejda Vanișeva este cea mai longevivă femeie din Bălţi. Câți ani are

Este aidoma unei cărți de istorie, a trecut prin foamete și război, dar cel mai mare regret al său este că nu a reușit să învețe cum să prepare o mămăligă. Vorbim despre cea mai longevivă femeie din orașul Bălți, Nadejda Vanișeva, care are 102 ani.



Jumătate din viața sa, a fost învățătoare de clasele primare. Femeia spune că s-a ghidat de regula că orice lucru trebuie să-l faci cu dragoste.



"Îmi plăcea foarte mult școala, să lucrez acolo. Copiii mă iubeau, iar părinții mă respectau. Trebuie să trăim omenește, să muncim, pentru că asta dă putere de viață. Dacă nu faci nimic, mai repede îmbătrânești", a spus Nadejda Vanișeva.



Nadejda Vanișeva provine dintr-o familie numeroasă dintr-un cătun de lângă munții Ural ai Rusiei. Femeia își amintește că a avut acolo o viață grea.



"La noi, în Ural, erau păduri, multe fructe, ciuperci, mereu le strângeam. Culegeam des cu fetele. Am învăţat devreme ce înseamnă munca grea. Pe atunc, nu erau mașini și trebuia să lucrezi manual", a spus Nadejda Vanișeva.



După ce a absolvit colegiul, s-a căsătorit și a născut trei copii: un băiat și două fete. Autoritățile sovietice l-au trimis pe soțul ei să muncească în țara noastră. Femeia spune că aici a mâncat pentru prima dată pâine albă.



"Acolo unde locuiam, în Ural, pâine albă nu era. Mâncam doar neagră, iar când am venit la Moldova am văzut multă pâine albă. Îmi era interesant cum trăia lumea în Moldova. La noi așa nu era", a spus Nadejda Vanișeva.



Femeia are doi nepoți și trei strănepoți. Unul dintre strănepoți vrea să devină profesor de limba rusă. El studiază acum la Universitatea din Bălți și spune că a învățat de la străbunica sa mai multe lecții de viață.



"Abilitatea de a lucra în echipă am preluat-o de la străbunica", a spus strănepotul Dumitru Moroz.



Urmașii o consideră pe bunica Nadejda drept o carte de istorie.



"M-a crescut și îmi povestea foarte multe. De la ea am auzit multe despre război", a spus nepotul Igor Moroz.



"Toată istoria țării nu a trecut pe lângă ei, dar prin sufletele lor. Când s-a început colectivizarea, au venit și le-au luat calul", a spus fiica Valentina Moroz.



Nadejda Vanișeva spune că povara anilor nu o împiedică să-și facă planuri de viață.



"Atâția ani am trăit, deja am intrat în a doua sută. Dumnezeu mi-a dat puteri ca să merg pe picioarele mele, dar afară deja nu mai ies", a spus Nadejda Vanișeva.



Nadejda Vanișeva s-a născut în data de 1 septembrie 1916 și este una dintre cele mai longevive femei din Republica Moldova.