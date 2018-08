O vedetă pop libaneză dezvăluie într-un videoclip că a urmat tratament pentru cancer la sân (VIDEO)

''Diagnosticarea timpurie a cancerului de sân vă poate salva viaţa. Nu o ignoraţi, înfruntaţi-o'', a scris Elissa, în vârstă de 46 de ani, într-un mesaj care apare la finalul videoclipului ''To all who love me'', lansat marţi.Elissar Khoury, cunoscută sub numele de scenă Elissa, este una dintre cele mai faimoase şi bine vândute artiste din lumea arabă, cu 13,3 milioane de admiratori pe Twitter.Elissa a dezvăluit în clipul său că a fost diagnosticată în decembrie cu cancer la sân în primele faze. Intercalând scene de dans strălucitoare, clipul o înfăţişează pe artistă în timp ce îşi face o tomografie sau stă pe patul unui spital, scrie Agerpres.ro Videoclipul cuprinde şi înregistrările care o arată prăbuşindu-se pe scenă în februarie în timpul unui concert în Dubai.''Cred că încă nu există suficientă informare în lumea arabă despre această problemă. Elissa a aflat pentru că este educată... şi îşi face controalele anuale'', a spus regizorul videoclipului, Angy Jammal.''Este un gest foarte îndrăzneţ şi progresist'', a spus Faysal el-Kak, medic ginecolog şi membru în National Breast Cancer Campaign, sperând că o informare mai bună va ajuta mai multe persoane să detecteze semnele timpurii ale cancerului şi să solicite tratament.''Femeile asociază sânii cu identitatea lor şi cred că un diagnostic de cancer le va afecta. Ar trebui să dărâmăm acest tabu şi să schimbăm percepţia: diagnosticarea timpurie salvează vieţi şi salvează şi feminitatea'', a spus medicul.La o zi după lansarea videoclipului Elissei, în ţara vecină Siria, prima doamnă Asma al-Assad, în vârstă de 42 de ani, a anunţat că a început tratamentul pentru cancer la sân în stadiu incipient. O fotografie dată publicităţii de presa oficială siriană o înfăţişează pe aceasta zâmbind, alături de soţul său, preşedintele Bashar al-Assad.