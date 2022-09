O tumoare de aproape 5 kilograme, înlăturată cu succes de către chirurgii de la Chișinău

O tumoră de aproape 5 kg localizată a fost înlăturată cu succes de la o pacientă în vârstă de 61 de ani. Operația a durat aproximativ 3 ore. Femeia era internată la Spitalul Clinic Republican.

„De mai mult timp oboseam foarte des și repede. Dar m-am obișnuit cu această stare și nu m-am adresat la medici, crezând că va trece de la sine. Iarna trecută am avut o fractură la picior. Pentru a fi operată, am trecut mai multe investigații în urma cărora s-a depistat ceva neclar la plămâni. Atunci când oboseala a devenit și mai frecventă, iar la nivelul pieptului mă ”apăsa” m-am adresat la doctor. Ulterior am fost îndreptată la Spitalul Clinic Republican” a povestit pacienta Maria.

„Am efectuat și timectomie, deoarece tumora avea originea în glanda timus, care este localizată pe pericard. Operația a decurs destul de bine, fără pierderi de sânge, fără complicații intraoperatorii. Pacienta deja a doua zi a fost transferată din terapia intensivă în secția de profil. În practica noastră întâlnim des tumori mediastinale, dar atât de mari, aproape 35-40 cm, cu 25 cm în diametru - mai puține”, a explicat chirurgul, șeful Secției Chirurgie Toracică, Alexandru Toma.