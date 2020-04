O trupă din Rusia propune o alternativă la concursul Eurovision: Quarantine Vision

Pasionaţii concursului Eurovision, a cărui ediţie de anul acesta a fost anulată din cauza pandemiei de COVID-19, pot lua parte la un concurs alternativ online, iniţiat de trupa rusească Little Big, informează DPA.

''Quarantine Vision 2020'' este deschis tuturor persoanelor care au un cont activ pe reţeaua de socializare Instagram, chiar dacă instrucţiunile, prezentate de membrii trupei în limba rusă, au fost publicate săptămâna aceasta, scrie agerpres.ro.



Doritorii trebuie să compună un cântec, să se înregistreze interpretându-l într-un videoclip cu durata de maximum un minut, după care să-l încarce pe pagina de Instagram însoţit de un hashtag care semnifică în rusă ''Quarantine Vision 2020''.



"Nu fiţi timizi", au spus cei din formaţie în clipul care prezintă concursul. "Scopul principal al acestui proiect este să ne ajutăm unii pe ceilalţi să depăşim aceste momente dificile".



Little Big, o trupă de muzică rave din al doilea oraş ca mărime din Rusia, Sankt Petersburg, trebuia să reprezinte Rusia la concursul Eurovision, programat să se desfăşoare în mai, în Olanda, anulat luna trecută din cauza epidemiei de coronavirus.



Melodia creată de Little Big pentru versiunea alternativă a concursului Eurovision, ''Quarantine Vision'', care promovează izolarea la domiciliu ca măsură de prevenire a transmiterii bolii, îi are drept protagonişti pe doi dintre membrii trupei îmbrăcaţi în travesti, unul dintre aceştia fiind prezentat drept ''regina carantinei''.



Videoclipul sfidează limitele statutului minorităţilor sexuale în Rusia. Legislaţia Rusiei interzice promovarea publică a relaţiilor sexuale netradiţionale.