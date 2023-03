O tornadă a făcut prăpăd în Mississippi: Cel puțin 23 de oameni au murit

Cel puțin 23 de oameni au murit după ce furtuni puternice și cel puțin o tornadă au devastat statul american Mississippi în noaptea de vineri spre sâmbătă, au anunțat autoritățile locale, potrivit CNN, citează digi24.ro. Tornada a smuls acoperișuri, a făcut ca mașinile să derapeze de pe șosele și a dus la căderi de curent care au afectat mii de persoane.

Orașele Silver City și Rolling Fork au fost lovite direct de tornadă, potrivit Serviciului Național de Meteorologie din SUA.

"N-am văzut niciodată ceva asemănător", a declarat Brandy Showah, o localnică din Rolling Fork, pentru CNN.

"Era un orșel foarte frumos, acum a dispărut", a adăugat ea.

În Rolling Fork, tornada care s-a deplasat cu 80 de kilometri la oră, a distrus case, a smuls copaci și a rupt stâlpii de electricitate. Brandy Showah spune că a scos de sub dărâmături mai mulți vecini, dar alții sunt încă blocați.

Autoritățile spun că au în desfășurare mai multe misiuni de căutare și salvare.

Toate serviciile de urgență au fost alertate, a spus guvernatorul statului Mississippi, Tate Reeves.

"Misiunile sunt în desfășurare. Mulți oameni din delta Mississippi au nevoie de rugăciunile dumneavoastră și de paza Domnului în această noapte", a transmis guvernatorul pe Twitter, în timpul nopții de vineri spre sâmbătă.

Furtunile severe au afectat și statele Alabama și Tennessee, care sunt sub avertizare de tornade sâmbătă. Furtuna a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică pentru 100.000 de consumatori în Alabama, Mississippi și Tennessee, potrivit centrului PowerOutage.us.

Hey guys, I’m okay. Words can’t explain what I’ve seen tonight. Rolling Fork, MS took a direct hit. The damage is devastating. #tornado #wx pic.twitter.com/9YwKqpd8bb