O TORNADĂ a făcut prăpăd în Italia. O femeie a murit, case şi magazine avariate

O tornadă a făcut prăpăd în centrul Italiei. O femeie de 27 de ani a murit după ce maşina în care se afla a fost răsturnată de vânt.

Presa locală scrie că aceasta a oprit la o staţie de alimentaţie ca să se adăpostească, dar nu a mai reuşit să iasă din automobil.

Echipajul medical trimis la faţa locului a constatat decesul tinerei. Autorităţile au anunţat că în urma tornadei au fost avariate mai multe case şi magazine.

Bilanţul pagubelor materiale provocate de furia naturii nu a fost stabilit deocamdată.

Likely tornado damage in Fiumicino, central Italy this morning at 2:30 am. 1 fatality reported. Report: Meteo neve Roma e Castelli pic.twitter.com/xiBY82JGwa