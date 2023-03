O tipografie se declară a fi ținta unui atac raider al ex-avocatului lui Platon, cercetat pentru un atac raider la MAIB

Compania „Imprimart” din Republica Moldova, producătoare de ambalaj pentru medicamente, inclusiv pentru piața europeană, ar putea fi lichidată la cererea unui creditor minoritar, care a apelat de serviciile lui Ion Dorogoi, fostul avocat al lui Veaceslav Platon, relatează jurnal.md.

Trecerea întreprinderii la faliment a fost deja votată în cadrul unei adunări la care creditorul cu pricina s-a bucurat în mod bizar de putere de decizie absolută. Reprezentanții „Imprimart” susțin că această schemă se aseamănă cu atacurile raider ale lui Platon.

Specializată în poligrafie, „Imprimart” SRL a fost fondată în 2006 și îi are ca fondatori pe compania „Sopharmacy MC” SRL, care deține 51% din capitalul statutar, și pe Viorel Safta, administratorul tipografiei, cu 49%. Întreprinderea produce cutii pentru medicamente și are un capital social de peste 905 mii de lei. Cele mai importante investiții în utilajul de care dispune, unic pe piața moldovenească, au fost efectuate cu sprijinul asociatului majoritar, față de care are o datorie nestinsă de 2,4 milioane de lei. Menționăm că „Sopharmacy MC” este o filială a cunoscutei companii farmaceutice bulgare „Sopharma”.

La ora actuală, „Imprimart” mai are datorii de aproape 1,6 milioane de lei față de Viorel Safta și de 1,5 milioane de lei față de „Toncar” SRL - firma de la care cumpără carton. Restanțele față de alți creditori în parte sunt mult mai mici și nu depășesc 200 de mii de lei. Iar valoarea totală a creanțelor se ridică la peste 7 milioane de lei.

În imagine: Viorel Safta

„Toate discuțiile le-am purtat cu Dorogoi”

Conlucrarea între companiile „Imprimart” și „Toncar” a început în 2014, iar datoria de 1,5 milioane de lei s-ar fi acumulat până în 2018, explică Viorel Safta. Din 2020, odată cu criza financiară provocată de pandemia COVID-19, tipografia a achitat pentru carton doar în avans. Aceeași sursă afirmă că între cele două părți nu au existat neînțelegeri până în vara anului trecut, când Ion Dorogoi a devenit avocat la „Toncar” și le-ar fi cerut să-și achite integral datoria în termen de trei zile, plus penalitățile în valoare maximă, reieșind la suma totală de 2,5 milioane de lei. Safta subliniază că i-a propus atunci fostului apărător al lui Platon să-și achite restanța în rate lunare, însă Dorogoi i-ar fi cerut ca prima tranșă să constituie jumătate din suma solicitată.

„Directorul „Toncar” ne-a spus că nu știe nimic și că își ascultă avocatul, de aceea toate discuțiile le-am purtat cu Dorogoi. I-am propus un grafic de achitare a datoriei, dar el, foarte arogant, a zis că nu-l interesează...”, confirmă și Maria Canișcev, avocata „Imprimart”.

În iulie 2022, „Toncar” a solicitat instanței de judecată intentarea procesului de insolvabilitate în privința „Imprimart”. Cererea a fost admisă de Judecătoria Chișinău, sediul Centru, la 7 noiembrie. Avocata tipografiei precizează că i-a propus și atunci reclamantului să încheie o tranzacție de împăcare privind restituirea datoriei în rate, însă Dorogoi ar fi refuzat.

În imagine: Ion Dorogoi

Administratorul insolvabilității s-a ales cu un salariu maxim

Tot la cererea „Toncar”, în calitate de administrator al insolvabilității a fost numit Dumitru Cucu, care a validat doar trei creditori cu creanța totală de 2,8 milioane de lei. Este vorba despre „Toncar”( 2,5 mln. de lei), Serviciul Fiscal de Stat (167.406 de lei) și CNAS (122.436 de lei). În schimb, au rămas neadmise creanțele de 4,2 milioane de lei ale creditorilor principali, care alcătuiesc 55% din suma totală a datoriilor. Astfel, firma „Toncar” a devenit creditorul principal, fiindu-i asigurată o majoritate confortabilă și puterea de a hotărî de una singură soarta debitorului.

„Dl Cucu spune că nu înțelege cum au apărut datoriile noastre față de creditorii principali, care sunt contabilizate. Considerăm că el intenționat a procedat așa, ca să-și poată duce la sfârșit planul”, este de părere avocata „Imprimart”.

Cei patru creditori nevalidați au contestat această decizie a lui Dumitru Cucu. Cu toate acestea, el nu a așteptat decizia instanței și a convocat la 24 februarie ședința de raportare și prima adunare a creditorilor doar cu participarea creditorilor pe care i-a admis. La ședință s-au prezentat numai reprezentanții Fiscului și ai „Toncar”-ului. În cadrul unor astfel de adunări, un leu din creanță este egal cu un vot, prin urmare votul Fiscului nu însemna nimic.

„Conform legii, în cazul în care există creanțe contestate, administratorul insolvabilității trebuie să aștepte și validarea celorlalți creditori înainte de a lua decizii. L-am întrebat pe dl Cucu de ce nu am fost validați cu titlu provizoriu, pentru a avea dreptul la vot, dar el mi-a spus că nu știe. L-am rugat să amânăm adunarea, dar nu a vrut. Lor nu le era convenabil să votăm și noi, căci deținem majoritatea. De aceea au comasat ședința de raportare cu prima adunare a creditorilor și au decis lichidarea întreprinderii, deși noi avem un patrimoniu mare și comenzi foarte bune”, precizează Maria Canișcev.

Interesant este și faptul că adunarea a avut loc la sediul „Toncar”, într-o anticameră, deși „Imprimart” și „Sopharmacy MC” au săli de conferințe. Acolo, firma apărată de Dorogoi a votat pentru intrarea în faliment a tipografiei. Totodată, „Toncar” a decis să nu fie constituit comitetul creditorilor și a aprobat pentru Cucu salariul maxim prevăzut de lege, de 30.200 de lei, plus onorariul de succes de 5%, care urmează să fie plătit din contul „Imprimart”. Și asta chiar dacă reprezentantul Fiscului, Constantin Fomenco, a votat împotrivă.

Acesta a refuzat să discute cu Jurnal.md, însă procesul-verbal al adunării demonstrează că el a votat pentru un salariu minim de 16.000 de lei și un onorariu de succes de numai 1% pentru administratorul insolvabilității.

„Sumele colosale pe care și le-a însușit Cucu arată că singurul lor scop este să facă bani pe seama noastră. Am impresia că el împarte acești bani cu Dorogoi”, consideră avocata Canișcev.

Raportul lui Cucu se referă la situația de acum doi ani

Jurnal.md a discutat și cu creditorii nevalidați, care ne-au spus că nu insistă să li se plătească urgent datoriile și cedează această prioritate „Toncar”-ului, având în vedere faptul că „Imprimart” și-a majorat cifra de afaceri cu 35% față de anul trecut. Datele din contabilitatea tipografiei arată că numai în ultimele patru luni rulajul financiar al întreprinderii a fost de peste 1,6 milioane de lei.

„În loc să susțină debitorul, administratorul Cucu se pare că urzește alături de „Toncar” planuri de a vinde utilajul și a distruge întreprinderea. Acest lucru se observă și din modul în care el a pregătit raporul plin de erori cu privire la patrimoniul debitorului, fără a face inventarierea. Pe de o parte, Cucu spune că întreprinderea e falită, iar pe de altă parte, acceptă o leafă lunară de peste 30 de mii de lei din bugetul întreprinderii”, constată Igor Mămăligă, reprezentantul „Sopharmacy”.

Raportul cu privire la starea economică a „Imprimart” trezește într-adevăr multe dubii. El este efectuat în baza informațiilor de la sfârșitul anului 2021, deși conducerea tipografiei susțune că i-a prezentat lui Cucu și datele actuale. În primul rând, administratorul notează în document că activele companiei sunt de 909 mii de lei, în timp ce ele valorează în prezent aproape 5 milioane de lei. În al doilea rând, deși a validat creanțe de numai 2,8 milioane de lei, tot el scrie în raport că suma totală a datoriilor este de peste 7 milioane de lei.

„Raportul este total greșit. În afară de celelalte gafe, acolo nu figurează nici contractele și proiectele noastre noi. I-am atras atenția dlui Cucu la aceasta, dar el nu a reacționat. Ținând cont de reputația nu prea bună a sa și a lui Dorogoi, se vede că, în loc să remedieze situația, ei folosesc informații denaturate, căutând să demonstreze că nici creanțele validate nu pot fi acoperite, nemaivorbind de celelalte. Astfel, Cucu a dus în eroare toți creditorii prezenți la adunare”, afirmă Maria Canișcev.

Avocata mai spune că și în cadrul adunării din 24 februarie a propus să fie acceptat un plan de restructurare a companiei, prin care datoriile ar fi achitate timp de trei ani, însă și această ofertă a fost refuzată. Tipografia a contestat în instanță și deciziile acelei adunări.

„Numai în perioada de observație, am fost nevoiți să-i plătim 40 de mii de lei”

Totuși peste numai câteva zile după această adunare, remarcă Maria Canișcev, Cucu ar fi solicitat în sfârșit de la tipografie lista cu utilaje, pentru a evalua bunurile companiei.

„Adică, după ce s-a aprobat lichidarea, el și-a amintit că ar fi cazul să-și îndeplinească atribuțiile de administrator. I-am cerut explicații, dar ne-a reproșat că nu avem de ce să-i cerem socoteală. Oricum, deși până atunci nu a făcut nimic, numai în perioada de observație am fost nevoiți să-i plătim 40 de mii de lei. Dar nu-l costa nimic să deschidă contabilitatea și să vadă că lucrurile stau altfel decât în raportul său”, susține Viorel Safta.

Directorul „Imprimart” atrage atenția la faptul că tipografia, dacă ar activa în continuare, ar putea să se mențină pe piață și treptat să-și întoarcă datoriile. În caz contrar, dacă utilajele sale inedite pe piața noastră vor fi vândute de către Cucu, va fi distrusă o afacere destul de profitabilă. În același timp, R. Moldova va fi pusă într-o situație jenantă, căci printre partenerii de afaceri ai „Imprimart” se numără companii farmaceutice cu renume în Europa, cum ar fi „Eurofarmaco”, de exemplu, pentru care tipografia execută lunar comenzi în sumă de 500 de mii de lei.

„Despre astfel de contracte, Dumitru Cucu nici nu a adiat în raportul său, pentru a da de înțeles că „Imprimart” este o afacere eșuată”, este de părere Safta.

În pofida atitudinii necooperante a administratorului de insolvabilitate, „Imprimart” a elaborat recent un plan detaliat de achitare a datoriilor față de „Toncar”, pe care îl va prezenta instanței.

„Nu am făcut planul imediat, pentru că elaborarea lui costă mulți bani. Am sperat că mai întâi va fi aprobată procedura de restructurare, dar nu a fost să fie, din păcate”, spune Maria Canișcev.

Explicațiile lui Dorogoi

În opinia lui Viorel Safta, la mijloc s-ar ascunde o tentativă a avocatului Dorogoi de a pune mâna pe compania condusă de el.

„E straniu că „Toncar” a răbdat atâta timp și nu și-a cerut datoria istorică, dar la un moment dat ne-a acționat în judecată. Se știe că Dorogoi a lucrat pentru Platon la MAIB, unde proifilul său era bancrotizarea altor companii care nu-și puteau întoarce creditele. De aceea am impresia că „Toncar” i-a vândut datoria avocatului, iar acesta ne atacă pe căile sale. Iată de ce, probabil, Dorogoi mi-a spus că nu are ce discuta cu mine și a pus penalități de peste un milion de lei la această datorie”, își dă cu părerea Safta.

Mihail Perlov, directorul „Toncar”, nu a răspuns la apelurile Jurnal.md. Însă avocatul Ion Dorogoi, solicitat de noi, s-a arătat interesat de ce abordăm acest subiect și ne-a asigurat că nu are niciun interes personal din falimentul tipografiei, care, potrivit lui, se face strict conform legii.

„Clientul meu m-a întrebat încă acum un an cum să procedeze în cazul respectiv. I-am spus să scrie o somație și să le propună să achite benevol. El a inițiat o discuție cu „Imprimart”, care nu s-a soldat cu niciun rezultat. După ce depui cerere introductivă, debitorul, dacă are posibilitatea să se achite, merge la o tranzacție de împăcare. Însă ei propuneau să achite o parte din bani, dar cu condiția ca „Toncar” să le livreze în continuare marfă. Adică, întoarcem datoria, numai dă-ne marfă să putem lucra. Totuși, fiți atenți că administratorul insolvabilității nu a blocat activitatea „Imprimart”, a mai spus Dorogoi.

Cel mai probabil, niciuna dintre părți nu-și dorește blocarea activității tipografiei, pentru că „Toncar” lucrează cu „Imprimart” până în prezent, chiar și după ce a votat pentru lichidarea acesteia.

„Ne-au dat în judecată, dar fac bani pe deasupra. Le este convenabil să lucreze cu noi și nu au oprit livrarea de carton. De când a început insolvabilitatea, avem cu ei un rulaj de 800 de mii de lei”, afirmă avocata Canișcev.

Ion Dorogoi are o explicație și în privința creditorilor nevalidați. Potrivit lui, actele prezentate de către aceștia nu au fost autentificate corespunzător și nu au fost depuse în formă deplină.

Minciuna lui Dorogoi

Faptul că declarațiile lui Dorogoi pot fi puse la îndoială l-am înțeles din răspunsul pe care l-am primit la întrebarea de ce „Toncar” a aprobat un salariu maxim pentru administratorul insolvabilității. Avocatul a mințit fără scupule și a spus că întreprinderea pe care o apără a propus și a votat salariul minim pentru Cucu.

„Legea Insolvabilității prevede salariul minim și maxim, lui i s-a dat minim. Acolo nu s-a votat 30 de mii pe lună, dar în jurul la 16 mii. Cineva v-a dus în eroare. Acolo a fost prezent și Fiscul, care nu votează sume mari și cât au propus ei atâta s-a votat”, a mai spus Dorogoi.

Scuza lui Cucu: „Ce pot să fac eu?”

La rândul său, Dumitru Cucu susține că creanțele creditorilor nevalidați nu au fost admise din cauza că nu au fost argumenate. El adaugă că „Imprimart” nu a venit cu nicio propunere privind achitarea datoriilor:

„L-am atenționat pe debitor de foarte multe ori să se ocupe de chestia asta mai serios și să intre în procedură de restructurare, dacă vrea să activeze mai departe. Dar ei nu au prezentat niciun plan. Ei nici până acum nu sunt privați de dreptul de a face un plan și de a-l prezenta la adunarea creditorilor. Asta ține de profesionalismul lor.”

Întrebat de ce și-a pregătit raportul în temeiul situației din 2021, Cucu a dat de înțeles că aceste date i-au fost prezentate de contabilitatea tipografiei și, în acest caz, nu era necesară și o inventariere a patrimoniului. Ne-am interesat și de ce a acceptat un salariu de peste 30 de mii de lei din contul unei firme falimentare și el ne-a răspuns că aceasta nu a fost alegerea sa, ci a creditorilor. Adică a „Toncar”-ului. Dar ce interes ar avea acest creditor să cheltuiască în zadar banii pe care și-i dorește el însuși? Aici și Cucu a fugit de răspuns, încercând să ne ducă în rătăcire:

- Nu numai „Toncar”, acolo este și Serviciul Fiscal de Stat.

- Ei au datorii minuscule și votul lor nu contează.

- Nu, ei au datorii destul de mari și ăsta-i bugetul de stat.

- Datoriile lor sunt de o sută și ceva de mii de lei.

- Și asta-i sumă mică?

- E foarte mică în comparație cu milioanele „Toncar”-ului, care a avut toată puterea de decizie.

- Păi nu eu, dar ei au acumulat milioanele astea. Ce pot eu să fac?

Reacția administratorului după discuția cu Jurnal.md

Destul de straniu pare a fi faptul că a doua zi după această discuție Cucu l-a invitat pe Safta să semneze lista cu activele adevărate ale tipografiei, în valoare de 5 milioane de lei, care-i dau peste cap raportul prezentat la adunarea din 24 februarie.

Sursa citată menționează că, în 2019, avocatul Ion Dorogoi a fost reținut după ce a fost anunțat în căutare internațională și s-a predat la CNA. Presa scria că el a făcut parte dintr-un grup de persoane afiliate lui Veaceslav Platon, care au participat la atacul raider asupra acționarilor de la MAIB. Era bănuit că ar fi trucat procedura de alegere în organele de conducere ale băncii a unor anumite persoane, cu scopul de a prelua pe căi ilicite controlul asupra unor acţionari, care s-au trezit peste noapte fără acțiunile pe care le dețineau la MAIB. Potrivit materialelor cauzei penale, scopul lui Dorogoi ar fi fost obținerea de beneficii materiale. Procesul penal se află încă în derulare. Potrivit CNA, Dorogoi risca până la 15 ani de puşcărie.