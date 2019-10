O tânără mamă din Ungheni a murit după ce a născut gemeni. Rudele acuză medicii

Tragedie de nedescris într-o familie din Ungheni. O tânără a murit după ce a adus pe lume gemeni. Femeia mai avea acasă încă un copil. Rudele tinerei acuză medicii că ar fi comis o eroare la naştere. La rândul lor, doctorii spun că au făcut tot ce-au putut, dar nu i-au salvat viaţa. Ministerul Sănătăţii a demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate dacă doctorii au făcut tot posibilul pentru a salva pacienta.

În data 18 octombrie tânăra de 25 de ani a născut doi copii perfect sănătoși. Imediat după naştere, au apărut complicaţii şi pacienta a fost transferată în reanimare. După 4 zile, pe data 21 octombrie, femeia a fost transferată la Spitalul Republican din Capitală, fiind în comă, însă la scurt timp a decedat. La telefon, soacra tinerei care a decedat, Valentina acuză medicii de neglijenţă. Doctorii, vin însă au o explicaţie.



"Noi am făcut tot posibilul în noaptea în cauză, la 12, 1 noaptea au fost chemaţi şefi de la ultrasonografie şi am trimis maşina la Centrul de transfuzie pentru a lua componente sângelui. Nu a fost nimeni demis colegii lucrează cum şi au lucrat. Sunt specialişti cu experienţă, peste 30 de ani staj de lucru", a declarat Andrei Alexeev, director spitalul raional Ungheni.



Ministerul Sănătăţii a creat o comisie care va investiga dacă medicii au făcut tot posibilul pentru a salva pacienta. Rezultatele anchetei vor fi gata în cel mult 10 de zile.



"O să vedem ce ne spune ancheta de serviciu, nu aş vrea să vin cu concluzii, dar este evident că ceva s-a scăpat acolo. Eu personal regret foarte mult şi ca medic şi ca om. Ancheta este dispusă pe perioada când ea era în viaţă, ea era în reanimare la Republican, eu ştiu că m-am implicat de la început în cazul acesta şi transferul l-am organizat şi la ea la spital, am încercat să o salvăm dar ea a fost transferată într-o stare foarte gravă”, a menționat Andrei Alexeev, director spitalul raional Ungheni.



Femeia a lăsat în urmă gemenii şi încă un copil. Micuţii se află acum în grija tatălui şi a bunicilor. Pe rețelele de socializare, rudele au mobilizat internauții, pentru a ajuta soțul victimei, care a rămas cu 3 copii mici.