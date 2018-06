O tânără, lovită de un taximetrist pe o trecere de pietoni din Capitală. Martorii, ÎNGROZIŢI: A fost luată pe capotă (VIDEO)

A ajuns la spital după ce a fost izbită în plin de un automobil. O tânără, în vârstă de 19 ani, a fost lovită de un taximetrist în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs dimineaţă, în jurul orei 10:00, pe o stradă din sectorul Buiucani al Capitalei.

Din spusele unui martor prezent la faţa locului, şoferul ar fi circulat cu viteză excesivă, cu toate că viteza de deplasare pe segmentul dat nu trebuie să depăşească 50 de km la oră.

"Eu eram cu ea, am trecut înainte şi când am întors capul am văzut că şoferul circula cu viteză şi a aruncat-o deasupra, fata a căzut la pământ", a spus un martor.

Se presupune, că taximetristul ar fi încercat să evite impactul. Dar şi versiunea martorilor precum că acesta avea viteză, ar putea fi adevărată.

Aşa cum, conducătorul suspect, iniţial a lovit un Mercedes, în speranţă că reuşeşte să frâneze la timp, până să ajungă la pieton. N-a fost să fie, a avariat maşina de lux, după care a luat-o pe capotă pe tânără.

Conducătorul de taxi nu a putut explica cum s-a întâmplat totul. Mai mult ca atât, în momentul impactului, acesta transporta pasageri.

Tânăra rănită a fost preluată de ambulanţă şi transportată la Institutul de Medicină Urgentă pentru a i se acorda îngrijiri medicale. Pe lângă sperietura zdravănă, victima s-a ales cu o fractură la piciorul drept, dar şi o leziune în regiunea capului.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului Accidente Rutiere pentru a investiga cazul.

Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanţele producerii accidentului.

Taximetristul are 48 de ani. El urmează a fi supus testării pentru a afla dacă conducea sau nu în stare de ebrietate.

Imagini video în cadrul emisiunii Unitatea de Gardă de la Canal3.