O tânără însărcinată, în pericol. A fost salvată de medicii de la Spitalul Republican. Ce s-a întâmplat pentru că nu şi-a tratat dinţii la timp

Foto: scr.md

Dinții netratați la timp au adus-o pe masa de operație. O tânără însărcinată a fost salvată împreună cu bebeluşul de o echipă de medici de la Spitalul Clinic Republican.



"Eram însărcinată, aveam undeva vreo 10-12 săptămâni și medicii nu puteau face nimic. Se temeau, pentru că fătul era foarte mic", a spus Ana Chiriţa, pacientă.



Ana Chirița are 26 de ani şi este din raionul Ocnița. Ea avea o patologie sinuzală, care s-a dezvoltat pe fonul unor dinți netratați. Boala a dat și alte complicații. În a 32-a săptămână de sarcină, a ajuns la Spitalul Clinic Republican, în stare gravă. Pentru a salva și viața copilului, medicii i-au făcut cezariană. Ulterior, femeia a suferit o intervenție endoscopică, adică fără bisturiu.



"Pacienta a ajuns într-o stare extrem de gravă. Fiind un termen de sarcină prematur, noi am luat toate problemele în calcul. Au fost luate toate măsurile pentru a preveni orice complicație și a păstra viața pacienților", a declarat Alexandru Botezatu, șeful Departamentului de Anestezie și Terapie Intensivă.



Intervenţia, care se face foarte rar la noi, a fost un succes.



"Eu știam deja că totul va fi bine. Am nimerit pe mâinele cuiva, care o să ne salveze pe ambii. Eu nu știam că este întrebarea între mamă și copil. Eu știam că va fi totul bine", a menţionat Ana Chiriţa, pacientă.



Specialiștii spun că viața bebelușului era în pericol, iar pacienta risca să-și piardă vederea, din cauza puroiului ce ajunsese până la pleoape.



"Dacă dânsa era examinată pe deplin, așa cum sunt cerințele, la momentul actual nu ajungea în această situație", a precizat Eusebiu Sencu, chirurg ORL.



Medicii le recomandă viitoarelor mame să trateze toate maladiile, înainte ca să rămână însărcinate.