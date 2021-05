O tânără este țintuită în scaunul cu rotile, după ce a căzut de la înalțime. Ajut-o pe Natalia Ţurcan să poată merge din nou

Are 26 de ani și o mare dorință, care însă ar putea rămâne doar un vis. Natalia Ţurcan din Truşeni de trei ani este țintuită în scaunul cu rotile, după ce a căzut de la înălțime. S-a întâmplat exact în momentul în care se pregătea să plece la studii în Germania. Tânăra speră ca într-o bună zi să poată merge pe propriile picioare, și, de ce nu, să escaladeze munții."În perioada asta de a-mi face actele, de a pleca de aici din Moldova am lunecat şi am căzut, eram la locul nepotrivit, în timpul nepotrivit. Aceşti trei ani au trecut ca un secol, a fost atât de mult."După luni de reabilitare în Moldova, Natalia a urmat și un tratament specializat în Ucraina, iar apoi în România. În toată această perioadă, tânăra a fost supusă mai multor operaţii."Am avut două intervenţii medicale la Spitalul de Urgenţă. Eram absolut lipită patului, era grav de tot. Căderea pe care am avut-o a fost ca un imbold să mă apropii şi mai tare de mine însumi."Membrii familiei speră să găsească tratamentul potrivit pentru Natalia, dar sunt conștienți că vor avea nevoie de o sumă enormă de bani, pe care, deocamdată, nu o au."Ea este o fiinţă care nu cedează, luptă, şi mergem înainte. Dorim ca să reuşim undeva, ne îndrumă cineva ca să avem o clinică cât de cât mai avansată ca să putem să o punem pe picioare şi să trăiască o viaţă normală.""Medicina ştiu că a evoluat foarte mult în ziua de azi. Suntem în continuă căutare. Din câte ni s-a spus, o minune trebuie să se întâmple."Între timp, tânăra a descoperit pasiunea pentru pictură și vrea să-și vândă tablourile pentru a face un ban în plus."Visul meu de a merge e continuu şi el nu seacă niciodată "Cei care îşi doresc să împartă din puţinul pe care îl au cu Natalia Țurcan, pot transfera bani pe contul bancar afișat pe ecran.