O tânără din Chișinău, mamă a unui copil de doi anișori, suferă de cancer limfatic. Să o ajutăm pe Ecaterina să se vindece

Are 27 de ani şi o dorinţă mare de a fi sănătoasă pentru a-şi putea creşte băieţelul de nici doi anişori. Ecaterina Gurscaia din Chişinău suferă de cancer limfatic. Acum câteva luni, a observat că i-a apărut ceva la gât, iar la o clinică privată din Capitală a primit un diagnostic greşit. Abia în preajma sărbătorilor pascale a aflat ce boală are de fapt.



"Dumnealui mi-a spus că este un simplu ganglion limfatic şi să mă duc acasă să aştept până trece şi eu desigur că m-am bucurat şi am stat, am aşteptat până a început să se mărească. Când am făcut tomografia deja s-a descoperit că am mai multe formaţiuni, am încă una între tiroidă şi trahee care mă încurcă să înghit şi uneori să respir şi am mai multe la gât, la plămâni şi un nodul mic la plămâni", a povestit Ecaterina Gurscaia.



Cel mai dificil a fost să aştepte confirmarea diagnosticului în urma investigaţiilor detaliate.



"Nu m-a luat prin surprindere, mai mult apropiaţii mei, prietenii mei spuneau că nu are de unde să fie cancer, dar din păcate medicii nu cunosc că acesta apare şi de cancer se îmbolnăvesc şi medicii sănătoşi. O dată la câteva zile eu depistez ganglioni limfatici noi, ceea ce nu este foarte bine, pentru că asta înseamnă că boala se răspândeşte", a spus Ecaterina Gurscaia.



Jurnalista îşi aminteşte că prietenii au început să plângă şi s-au mobilizat pentru a o ajuta. Astfel a aflat că la o clinică din Germania ar putea primi tratamentul salvator. Pentru asta are nevoie însă de 35 de mii de euro, bani pe care familia ei nu dispune.



"Mi-au spus că o să am nevoie de minimum trei cursuri de chimioterapie şi deja după chimioterapie vom vedea dacă o să am nevoie de operaţie sau nu. Mi-a inspirat aşa speranţă, încredere în el şi că totul va fi bine", a declarat tânăra.



Cei care au posibilitatea să o ajute pe Ecaterina Gurscaia, pot transfera bani în contul bancar şi prin intermediul site-urilor web:

Nr. Cont (IBAN): MD71VI225912005211519456

Beneficiar: ECATERINA GURSCAIA

VICTORIABANK

Nr. Card: 4779180006077201



https://gofund.me/43466256



https://www.paypal.me/katesmm7