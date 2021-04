O tânără din Capitală ACUZĂ medicii că mama ei a murit în timp ce aştepta rezultatul testului la COVID-19

"Am rugat doamna de la ambulanţă să-i dea o pastilă, la care doamna spune că asta e tensiune normală pentru vârsta ei. Avea tensiunea 140 ceea ce nu era caracteristic pentru dânsa, în viaţa ei nu a avut mai mult de 110", a menționat Natalia Mihailiuc, fiica femeii decedate.Femeia se mai plânge că a aflat după mult timp că mama ei a fost transferată la Institutul de Medicină Urgentă. Mai mult, potrivit Nataliei Mihailiuc, mama ei așa și nu a fost internată într-o secţie COVID, pentru că medicii aşteptau rezultatul testului la coronavirus ca să decidă unde poate fi transferată."Pe la ora 13:30 am vorbit ultima dată cu mama, foarte rău, deci dinamica era foarte proastă. Eu practic pe dânsa nu o înţelegeam. Nu a primit niciun ajutor, i s-au făcut două picurători şi o injecţie în burtă", a povestit fiica femeii decedate.Ulterior, ea a sunat la spital să afle care este starea mamei şi ce rezultat are testul la COVID, dar a aflat că a murit."Medicul de gardă mi-a spus că dumneaei a decedat. Îi pare foarte rău, dar ei nu au putut să îi facă nimic. Mi-a spus că a decedat la ora 16:00, era ora 18:00 şi noi nici nu ştiam cel puţin", a explicat Natalia Mihailiuc, fiica femeii decedate.Femeia susţine că au aflat rezultatul testului la coronavirus a doua zi de la deces. De asemenea, ea spune că medicii au anunţat-o că 85% din plămânii femeii erau afectaţi."Medicul care le-a dat cadavrul a spus că cu aşa procentaj de plămâni afectaţi rar cine supravieţuieşte. Nu i s-a făcut autopsie. Cadavrul era cu pielea, nu avea niciun semn de autopsie pe el", a spus fiica femeii decedate.Reprezentanţii Institutului de Medicină Urgentă resping toate acuzaţiile femeii. Dorina Arseni a declarat că femeii i-a fost acordat ajutorul medical necesar, dar s-a adresat târziu."Ea era bolnavă de mai mult de 10 zile şi se trata acasă. După ce a fost internată, după ora 19:00 i s-a colectat testul la COVID, starea ei se agrava în dinamică şi a fost trecută la ventilaţie mecanică pentru că progresa insuficienţa respiratorie şi toate celelalte măsuri erau fără efect", a declarat Dorina Arseni, purtătorul de cuvânt al IMU.Natalia Mihailiuc spune că nu va merge în instanţă pentru a-şi face dreptate, ci doar a vrut să vorbească public despre cazul mamei ei, pentru că a vrut să tragă un semnal de alarmă despre comportamentul unor cadre medicale.