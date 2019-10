O tânără celebră pe Instagram pentru operaţiile sale estetice, arestată în Iran

O femeie celebră pe Istagram pentru că şi-a modificat drastic felul în care arată prin chirurgie estetică a fost arestată în Iran şi acuzată de "blasfemie", a relatat agenţia de presă iraniană Tasnim, preluată de AFP.Femeia, cunoscută pe Instagram sub numele de Sahar Tabar, a fost încarcerată la ordinul unui tribunal din Teheran însărcinat cu judecarea "faptelor ilegale culturale şi a corupţiei morale şi sociale", a precizat sâmbătă seară agenţia, fără a menţiona data arestării sale, scrie agerpres.ro Ea se confruntă cu acuzaţii precum blasfemie, incitare la violenţă, obţinere de venituri prin mijloace necorespunzătoare şi incitarea tinerilor la corupţie, a adăugat Tasnim.Sahar Tabar a obţinut notorietate anul trecut după ce a postat pe Instagram o serie de imagini care o aratau după operaţii de chirurgie estetică. Aproximativ 26.800 de persoane sunt abonate la contul său.În mai multe imagini, ea apare cu faţa extrem de emaciată, cu buze cărnoase şi cu nasul tras în sus. În altele, ea poartă un hijab are îi dezvăluie uşor părul şi are un pansament pe nas, pe care multă lume îl afişează la Teheran, unde rinoplastia este răspândită.În fiecare an, zeci de mii de operaţii de chirurgie estetică sunt efectuate în Iran.Instagram este singura reţea socială populară accesibilă în Iran, spre deosebire de Facebook, Twitter şi Telegram, oficial interzise